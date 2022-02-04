الفنانة «نورهان» تعلن تعافيها من فيروس كورونا: «بقيت أفضل كتير»

أعلنت الفنانة نورهان عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعافيها من فيروس كورونا، وكتبت نورهان: «أحب أطمن واشكر جدا كل الناس اللي وقفت جنبي ولو بكلمة، أنا أفضل كتير بفضل الله، كل الشكر للطبيب النبيل الدكتور أحمد جرير».

وأضافت: «أحمد جرير، اللي أنا فعلا غلبته جدا معايا، كان له الفضل بعد كرم ربنا في تحسني و شفائي، ولا أراكم الله مكروها أبدا في أنفسكم أو عزيز لديكم».

إصابة نورهان بفيروس كورونا

وفي منتصف يناير الماضي أعلنت نورهان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إصابتها بفيروس كورونا للمرة الثالثة، وكتبت: «إيجابي، طيب أنا كده خدت كورونا، ودلتا، وأدي أوميكرون، وكله عدى بصعوبة الحمد لله، بس المرة دي بجد إيه ده! ألم لا يُوصف، لا شفت ولا هشوف».

مسلسل «بين السما والأرض»

وفي الموسم الرمضاني الماضي، شاركت نورهان بمسلسل «بين السما والأرض»، وتدور أحداث المسلسل، في يوم واحد، داخل مصعد بداخله عدد من الأشخاص، وراء كل واحدا منهم، حكاية وقصة مختلفة عن الآخر، وينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة، ومأخوذ عن قصة نجيب محفوظ.

وقامت نورهان بدور سيدة حامل مريضة بالقلب، كانت تسعى طول الوقت وراء الإنجاب، لكن الأطباء حذروها من الحمل في ظروفها المرضية، لأنها ستجعل حياتها في خطر، إلا أنها صممت على تحقيق حلم الأمومة.

مسلسل «بين السما والأرض»، بطولة «هاني سلامة، غادة عادل، سوسن بدر، أحمد بدير، درة، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، منى عبد الغني»، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.