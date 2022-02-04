صحيفة: إسرائيل لن تمنح أوكرانيا «القبة الحديدية» حتى لو وافقت أمريكا

في ظل تصاعد الأزمة الأوكرانية الروسية، والحشود العسكرية على الجانبين، قالت صحيفة «نازافيزمايا جازيتا»، الروسية إن السلطات في أوكرانيا كررت طلبها إلى إسرائيل بدعمها عسكريا من خلال تعزيز منظومة دفاعها الجوي والأمن السيبراني، بحسب وزير الخارجية الأوكراني «دميتري كوليبا».

وتابعت الصحيفة الروسية أن كييف أبدت مرارًا وتكرارًا اهتمامًا بالحصول على أنظمة الدفاع الجوي المسماة بـ«القبة الحديدية»، وأنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، وبحسب وكالة «تاس»، الروسية، لن تحصل كييف على تلك المعدات العسكرية من هذا النوع بسبب علاقات إسرائيل مع روسيا.

زيارة ريلينسكي لإسرائيل

وبحسب الصحيفة الروسية، فإن الزيارة المرتقبة للرئيس الأوكراني «فلاديمير زيلينسكي»، لإسرائيل، التي أعلن عنها قبل فترة، يمكن أن توضح الكثير من حيث إمدادات السلاح الإسرائيلية إلى أوكرانيا حتى الآن، حيث تتخذ «كييف»، خطوات لبناء الثقة مع إسرائيل كشريك لها في الشرق الأوسط.

إسرائيل تخشى التورط في الصراع

ونقلت الصحيفة الروسية عن الخبير العسكري سيرجي ميجدال أن التعاون الدفاعي بين أوكرانيا وإسرائيل، تم قبل 2014، ومع ذلك بعد 2014، اتخذت إسرائيل موقفًا واضحًا، وهي أنها لا تريد التورط أو التدخل في الصراع، من خلال الاحياز إلى أحد الأطراف، أو الانخراط فيه على حساب العلاقات الودية مع كل من روسيا وأوكرانيا، وأضاف: «حتى لو أرادت الولايات المتحدة نقل أحد أنظمة القبة الحديدية إلى أوكرانيا، أعتقد أن إسرائيل لن توافق»، ووفقا له ، تدعم حكومتا نتنياهو وبينيت هذا الموقف.

وتابع الخبير: «لا تريد إسرائيل التدخل إطلاقا، داعية إلى حل سلمي لأي صراع، إضافة إلى أن العلاقات مع روسيا أهم بكثير لإسرائيل من العلاقات مع أوكرانيا»، مضيفا أن الوحدة الروسية تتمركز أيضًا في مكان قريب جدًا في سوريا.