مصادر أمريكية: روسيا تستعد لصنع هجوم وهمي عليها كذريعة لغزو أوكرانيا

كشفت مصادر أمريكية، اليوم الخميس، أن روسيا تستعد لاستخدام تقنية الـ«فيديو جرافيك» لصنع هجوم وهمي ضد المصالح الروسية كذريعة لغزو أوكرانيا.

مشاهد روسية لتفجير وهمي يتسبب في سقوط قتلى

وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة «سي إن إن»، اليوم، إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أن الحكومة الروسية، بمساعدة أجهزة استخباراتها، تخطط لإنتاج مقطع فيديو دعائي يصور مشاهد مصورة «لتفجير وهمي يتسبب في سقوط قتلى ويقدم مشاهد لجثث وممثلين يصورون أدوار أسر الضحايا فضلا عن صور لمواقع ومعدات عسكرية مدمرة».

وأشارالمسؤول، ‏الذي لم يكشف النقاب عن هويته، إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن روسيا استخدمت بالفعل ممثلين ‏للمشاركة في الهجوم المزيف.

المعدات المستخدمة في الهجوم الوهمي ستبدو أوكرانية

وأضاف أن الولايات المتحدة لديها معلومات بأن المعدات العسكرية المستخدمة في فيديو الهجوم الملفق ستبدو وكأنها أوكرانية أو من دولة حليفة لها.

وأكد أن الفيديو يمكن أن يتضمن صورا لطائرات دون طيار تخص إحدى دول حلف شمال الأطلسي «ناتو» وقدمتها إلى أوكرانيا.