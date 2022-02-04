«القباج»: مشاركتنا في معرض الكتاب تأكيد لأهمية الثقافة في المجتمع

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها دكتور «جيرمي هوبكنز»، ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، بالقاهرة الأنشطة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، ويستمر حتي 7 فبراير الجاري.

وحرصت القباج علي لقاء المترددين علي أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي بالمعرض من الأطفال وأولياء الأمور والحديث معهم للتعرف على مدى استفادتهم من الأنشطة التي تقدمها الوزارة بالمعرض، وعبر المترددون عن سعادتهم بما تقدمه وزارة التضامن خاصة ما يتعلق بأنشطة التربية الأسرية الإيجابية، وأنشطة الطفولة المبكرة.

نجاح معرض الكتاب

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي يحققه معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، والإقبال الكبير من كافة الأعمار، مقدمة التهنئة للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة علي نجاح المعرض والمجهود الكبير المقدم خلاله.

وأضافت «القباج»، أنه إحياء وتأكيدًا لأهمية الثقافة وتعزيز السلوك الإيجابي تأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في الدورة الحالية لمعرض الكتاب، حيث تقام أنشطة الوزارة تحت شعار «مصر بتتغير للأفضل»، وهي الحملة التي أطلقتها الوزارة بدعم من القيادة السياسية لتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري، خاصة أن الثقافة والوعي جزء لا يتجزأ من شخصية المواطن المصري.

تنمية الطفولة المبكرة

وأشارت إلي أن الوزارة تشارك في المعرض بعدد من الأنشطة والبرامج منها، برنامج وعي الذي يقدم عددًا من الرسائل التي تحث علي السلوك الإيجابي، بالإضافة إلي أنشطة التربية الأسرية الإيجابية، وكذلك أنشطة لتنمية الطفولة المبكرة وتشمل أنشطة موسيقية وترفيهية لتنمية ذكاء الطفل.

كما هناك جناح يقدم استشارات أسرية لأولياء الأمور والمعلمين، كما تشارك الوزارة بجناح آخر للتوعية بأهمية التطوع ودور الشباب في رفع الوعي المجتمعي، من خلال ألعاب يشارك فيها الشباب ويتبعها مناقشة بين الشباب ومتطوعي مؤسسة صناع الحياة ويمكن للشاب أن يرسل رسالة مجانية تحمل اسم كلمة تطوع علي رقم 1442 للتطوع في برنامج وعي للتنمية المجتمعية.