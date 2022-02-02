التضامن: 450 أسرة تستفيد من برنامج «فرصة» بجنوب سيناء

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين قباج، بضرورة توفير حياة كريمة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة في المحافظات الحدودية، والتي تشمل شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، إضافة إلى محافظات الصعيد، وفق ما أكد الدكتور عبد البديع قورة، مسؤول أول نقل الأصول والتوظيف الذاتي في برنامج «فرصة للتمكين الاقتصادي»، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم الأربعاء.

وأوضح الدكتور عبد البديع قورة أن إجمالي المبالغ المرصودة لكل محافظة تصل إلى 5 ملايين جنيه، لشراء أغنام للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، وأطلق على هذا المشروع اسم «فرصة للتمكين الاقتصادي»، لأنه يهدف إلى خلق فرص عمل للأسرة داخل المنزل، ويحقق عائداً اقتصادياً.

450 أسرة مستفيدة في جنوب سيناء

وأضاف مسؤول أول نقل الأصول والتوظيف الذاتي في برنامج «فرصة للتمكين الاقتصادي» أن إجمالي الأسر المستهدفة في المشروع بمحافظة جنوب سيناء، حوالي 450 أسرة، بإجمالي 900 رأس، حيث يجري توزيع رأسين من الأغنام على كل أسرة، إحداهما «عشار» على وشك الولادة، موضحاً أن كل أسرة ستحصل أيضاً على 370 كيلوجرام من الأعلاف كطعام لهذه الأغنام، ليصبح المشروع متكاملاً، وبالمجان لمساعدة هذه الأسر.

وأوضح «قورة» أن الأسر المستفيدة مدرجة ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، موضحاً أن جميع الأغنام التي جرى توزيعها اليوم الأربعاء، مرقمة ومؤمن عليها، كما لفت إلى أن بعض الأغنام وضعت عدداً من المواليد قبل تسليمها للأسرة المستفيدة.

حضر توزيع رؤس الأغنام على الأسر المستفيدة بمحافظة جنوب سيناء كل من الدكتورة رحاب الجوهري، مدير الطب البيطري، وسهير عبد العاطي، نائب رئيس مدينة الطور، والمهندس سامي العقبي، نقيب الزراعيين.

فرق من الطب البيطري والتضامن للمتابعة

وأكد زيدان عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه التقى عدداً من الأسر المستفيدة من المشروع، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فرق متابعة من الطب البيطري والتضامن الاجتماعي، للوقوف على الحالة الصحية للأغنام الموزعة، وتقديم المشورة للأسر المستفيدة، في حالة إصابة الأغنام بأي أمراض.

وقال إنه يجب على أي أسرة إخطار التضامن الاجتماعي علي الفور، في حالة نفوق أحد الأغنام، من أجل اتخاذ اللازم وتعويض أصحابها، وحذر من قيام الأسر بدفن الأغنام النافقة قبل أن يتم معاينتها.

وأضاف أن هناك ارشادات وكتيبات جرى توزيعها على الأسر، لمعرفة طرق الغذاء السليمة لهذه الحيوانات، مشيراً إلى أنه جرى توزيع 160 رأس من الأغنام في مدينة سانت كاترين، خلال شهر ديسمبر الماضي، بحضور الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار الوزيرة للتمكين الاقتصادي، ويصل إجمالي الأسر المستهدفة في جنوب سيناء 450 أسرة، بإجمالي 900 رأس من الأغنام، موزعين على مدن سانت كاترين 150 أسرة، وأبورديس 150 أسرة، وطور سيناء 150 أسرة، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها توزيع رؤوس ماشية على المواطنين.