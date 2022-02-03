معرض الكتاب: كسرنا حاجز المليون زائر.. وأوصلنا أول طلبية من المنصة الإلكترونية

قال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن المنصة الإلكترونية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ستعمل في إطار البيع الإلكتروني، موضحًا: «بالأمس وصلت أول شحنة لأول طلبية من المنصة، إذ وصلت للبيوت عن طريق هيئة البريد، وبموجب هذا الأمر يمكن الاستفادة من التخفيضات وتكلفة شحن قليلة وتوصيل حتى البيت، إذ أن تكلفة شحن كل 5 نسخ تبلغ 10 جنيهات في كل أنحاء الجمهورية، وهو عرض كريم جدا من الهيئة القومية للبريد والسداد يكون إلكترونيا على المنصة».

فعاليات كثيرة بجانب بيع الكتب

وأضاف «الحاج» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «في معرض القاهرة الدولي للكتاب هناك فعاليات كثيرة مثل الندوات ومناقشات الكتب ومناقشة هوية مصر، وقام البرنامج المهني بنقل المعرض نقلة نوعية، حيث كان لدينا ضيوف أجانب من 15 جنسية، وتم إتاحة مجموعة ورش لهم لمخاطبة الناشرين المصريين بتخصصاتهم المتنوعة، بالإضافة إلى الورش الكبرى التي يعلمون الشباب فيها كيفية عمل برنامج نشر مبني على أسس مهنية والتعامل مع قوانين حقوق الملكية الفكرية وكيفية إنتاج للمشروع الرقمي».

دعاوى مجانية لبعض الفئات

وتابع رئيس الهيئة العامة للكتاب: «خصصنا دعاوى مجانية كثيرة لبعض الفئات، وفي الأمس كسرنا حاجز المليون زائر، ومن اليوم كأننا نبدأ عدا جديد، وأعتقد أننا كسرنا حاجز الـ150 ألف زائر اليوم الخميس»، متوقعًا أن يزيد إقبال الجمهور على المعرض في أيامه المتبقية منه، لافتًا إلى أن الندوة الأبرز ستكون مناقشة كتاب الكاتب الصحفي ياسر رزق الذي توفي منذ أيام قليلة، حيث سيتم عقدها في تمام الساعة الثانية ظهرًا يوم السبت.

ولفت إلى أن هناك إقبالًا على كتب الأطفال في جناح الهيئة مثل كتب «الكوميكس» وحكايات الولاد والأرض، بالإضافة إلى إقبال شديد على الكتب التاريخية.