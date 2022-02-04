كلوب يعلق على تأهل محمد صلاح وساديو ماني لنهائي أمم إفريقيا

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن تأهل المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، نجمي الريدز، إلى نهائي كأس أمم إفريقيا يعد إنجازا عظيما.

وتحدث كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة كارديف سيتي، عن تأهل نجمي الريدز لنهائي البطولة الإفريقية، التي تقام بالكاميرون، ومن المحدد انطلاق النهائي فيها بين مصر والسنغال، يوم الأحد المقبل، بالساعة التاسعة مساءً على ملعب أوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

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