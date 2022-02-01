خبير تحكيمي يطالب بتفويض محمد صلاح للحديث مع بكاري جاساما

قال سمير عثمان، الخبير التحكيمي، إن اعتراض الاتحاد المصري على الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارته لمباراة مصر والكاميرون، سببه أن تاريخه في تحكيم مباريات الأندية المصرية كالأهلي والزمالك أو منتخب مصر غير جيد، «هو حكم غير محايد، وكنا نتمنى رضوان جيد من المغرب أو مصطفى غربال أو أي حكم تاني لا يشوبه كلام مش جيد».

عثمان: الاعتراض نقطة ضغط.. ولن يتم تغيير الحكم

وتوقع «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أنه بعد تقديم الاتحاد المصري ذلك الاعتراض لن يحدث أي جديد، وسيحكم بكاري المباراة: «نقطة الاعتراض هي نقطة ضغط، ولكن تغيير حكم المباراة لا يمكن أن يحدث».

عثمان: محمد صلاح يستطيع الحديث مع بكاري جاساما

وأوضح أن المطلوب من اللاعبين المصريين أن يفوضوا العالمي محمد صلاح نجم مصر للتعامل والتفاهم مع هذا الحكم: «محمد صلاح يقدر يتحدث بطريقة احترافية مع حكم المباراة، وهو الشخصية الرياضية العالمية والمؤثرة في قارة أفريقيا إللي كل القارة بتسمع لهم».

وأكد أن هذا الحكم الجامبي يتفنن في احتساب الأخطاء المؤثرة بطريقة غير مباشرة، ما سيؤدى إلى عدم أداء اللاعبين في المباراة المقبلة بشكل جيد، «حكم مباراة مصر والمغرب السابقة حسب على مصر 7 فاولات من الدقيقة 70 للدقيقة 80 ولا واحد منهم سليم، وعلى اللاعبين أن يركزوا ويشيلوا الحكم من دماغهم ويقومون بما عليهم».