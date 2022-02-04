عاجل.. اللجوء لاستخدام المياه في أعمال الحفر لإنقاذ الطفل ريان

ذكرت قناة «العربية» منذ قليل، أن سلطات الإنقاذ المشرفة على أعمال الحفر لإنقاذ الطفل ريان، لجأت لاستخدام المياه في أعمال الحفر التي باتت قريبة للغاية من مكان وجود الطفل، وتقوم فرق الإنقاذ في الوقت الحالي، بمحاولة تثبيت أنابيت إسمنتية مستعينة بجهاز حديدي لتجنب أي انهيارات في التربة المحيطة بمنطقة البئر.

تدفق مزيد من عناصر الإنقاذ لإخراج الطفل ريان

وأضافت أنه جرى إدخال مزيد من عناصر الإنقاذ إلى النفق الذي جرى حفره بموازة البئر التي سقط فيها الطفل ريان، في إطار المساعي المتواصلة لإنقاذ الطفل من البئر وإخراجه حيا، إذ أنه لايزال على قيد الحياة.

وكانت سلطات الأزمة سمحت منذ قليل، لوالد الطفل ريان برؤية ابنه والاطمئنان عليه، من خلال الكاميرا التي جرى تثبيتها داخل البئر لمتابعة حالة الطفل أولا بأول في وقت تتواصل أعمال الإنقاذ.

وأحدثت واقعة سقوط الطفل ريان، في البئر، حالة كبيرة من التفاعل في جميع أنحاء العالم تقريبا، حسبما تتناقل وسائل الإعلام.

ريان لايزال على قيد الحياة

وصرح مسؤول في فرق إنقاذ الطفل بأن عملية الحفر توقفت مساء اليوم، بعض الوقت، بسبب انهيار في التربة المحيطة بمنطقة الحفر الموازية للبئر، إلا أنه أكد في الوقت ذاته أن هذا لا يعني فشل العملية وإنما عودة للتقنيين المتخصصين وأخذ الرأي منهم.

وأكد المسؤول المغربي في فريق الإنقاذ أن الطفل ريان، لايزال على قيد الحياة، وأنه تجري متابعة حالته لحظة بلحظة عبر الكاميرا المثبتة داخل البئر.

ولفت إلى أنه يجري العمل على تزويد البئر باستمرار بالأكسيجن عبر بعض الأنابيب المخصصة لهذا الغرض، وجرى وضعها منذ سقوط ريان يوم الأربعاء الماضي.