مسؤول عملية إنقاذ الطفل ريان: لا يزال حيا وأمامنا ساعتان لاستكمال الحفر

أدلى سعيد الكوج كاتب مجلس المجموعة المسؤول عن عمليات الحفر لإنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في البئر بتصريحات لقناة «سكاي نيوز»، أكد فيها أن الطفل لا يزال على قيد الحياة، وأن المسافة التي تبعد قوات الإنقاذ عن الطفل ريان، تبلغ ثلاثة أمتار، مؤكدا توقف أعمال الحفر مؤقتا.

وأوضح المسؤول المغربي أن أعمال الحفر توقفت بسبب انهيار جزئي للتربة، ما يعني الانتظار والاعتماد على الآراء التقنية للحيلولة دون انهيار أكثر ومن ثم تعثر عملية الإنقاذ.

اتخاذ جميع الاستعدادات الطبية لإنقاذ الطفل ريان

وأكد أن الطفل ريان لا يزال على قيد الحياة، وفي نفس الوقت يتواجد في نفس الموقع الذي علق به، أي على بعد 32 مترا تقريبا داخل البئر التي يبلغ طولها تقريبا 62 مترًا.

ولفت إلى أنه جرى اتخاذ جميع الاستعدادات الطبية اللازمة لتقديم كل سبل المساعدة للطفل ريان، فور إخراجه من البئر على قيد الحياة، وقال إنه بعد إزالة التربة المتساقطة جراء الانهيار، فمن المتوقع أن تستغرق عملية إنقاذ الطفل نحو ساعة.

3 ساعات على الأقل لإخراج الطفل ريان

وقال إن عملية إزالة الانهيارات ومن ثم استئناف الحفر لإنقاذ الطفل ربما تصل 3 ساعات تقريبا، مؤكدا أن السلطات لديها أمل في إخراج الطفل حيا ويعولون على ذلك، وأن يكلل مجهودهم بإخراج الطفل ريان حيا يرزق، حتى يفرح به الجميع في العالم.

وكانت وسائل إعلام مغربية، أكدت توقف أعمال الحفر نتيجة انهيار التربة في الفتحة التي جرى حفرها بموازاة البئر التي علق فيها الطفل ريان، الذي لا يتجاوز عمره 5 سنوات، فيما يجري وضع جهاز حديد وأنابيب خرسانية لتجنب مزيد من الانهيارات، ومن ثم فشل عملية إنقاذ الطفل.