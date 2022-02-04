السماح لوالد الطفل ريان برؤيته من خلال الكاميرا المثبتة بالبئر

ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل، أن خلية الأزمة في المغرب، سمحت للمواطن المغربي خالد، والد الطفل ريان، برؤيته من الكاميرا المثبتة داخل البئر التي سقط فيها ويعلق داخلها منذ أيام على عمق 32 مترا.

وكانت السلطات المغربية المتابعة لعملية إنقاذ الطفل ريان، ثبتت كاميرا داخل البئر للمتابعة الدقيقة لحالة الطفل الذي لم يتجاوز عمره 5 سنوات، الذي سقط في بئر يبلغ عمقها 62 مترا على الأقل، علق هو في منتصفها تقريبا.

الطفل ريان لايزال على قيد الحياة

وكانت عملية الحفر توقفت بشكل مؤقت عندما وقع انهيار في كتلة التربة المحيطة بالفتحة التي يجري حفرها بشكل أفقي بموازاة البئر لإنقاذ الطفل ريان.

وأعلن مساء اليوم، مسؤول بفريق إنقاذ الطفل ريان، أنه لايزال على قيد الحياة، لافتا إلى أنه ستجري إزالة كتل التربة التي سقطت جراء انهيار جزئي في الحفرة الموازية للنفق، على أن تجرى بعدها عملية الحفر اليدوي لإنقاذ الطفل.

وضع أنابيب إسمنتية ضمن عملية إنقاذ الطفلة ريان

ولجأت السلطات المشرفة على عملية إنقاذ ريان، إلى استخدام جهاز حديدي لوضع أنابيب إسمنتية لتجنب أي انهيارات في التربة المحيطة بالبئر التي سقط بها.

وسقط الطفل ريان، في البئر عندما تركه والده وذهب لصلاة العصر، ثم عاد فلم يجده، ليتبين لاحقا أنه سقط في البئر، وكانت المفاجأة أنه لايزال على قيد الحياة.

وصرح والده منذ قليل، بأن ريان تناول القليل من الطعام وشرب بعض الماء، وفق ما نقلت قناة «العربية»، فيما أكدت الأرصاد المغربية، أنه لن تسقط أمطار، ما يعني رسالة طمأنة بشأن أعمال الحفر لإنقاذ الطفل.