شكري يتوجه إلى أديس أبابا لتمثيل مصر في اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الجمعة 4 فبراير الجاري، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لتمثيل مصر في اجتماعات الدورة الـ35 لقمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة يوميّ 5 و6 فبراير 2022، وتتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القارية، ومن بينها حالة السلم والأمن في القارة ومواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ والتكامل الاقتصادي والاندماج القاري.

وزير الخارجية يلتقي بعدد من نظرائه الأفارقة

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أيضاً أن يلتقي وزير الخارجية، على هامش مشاركته هناك، بعدد من نظرائه الأفارقة، للتباحث حول أوجُه التعاون وسُبُل تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.