وزارة الخارجية وأمين عام «الجامعة العربية» ينعيان سفير مصر في إيطاليا

نعت وزارة الخارجية المصرية ببالغ الحزن والأسى، السفير علاء رشدي، سفير مصر في روما، الذي وافته المنية صباح اليوم، ونشرت صفحة وزارة الخارجية الرسمية بـ«الفيس بوك»، نعيا جاء فيه: «يتقدّم سامح شكري وزير الخارجية وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، ويدعوا المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته الصبر والسلوان».

وأضافت وزارة الخارجية: «كان السفير علاء رشدي مثالاً يُحتذى به في دماثة الخلق، ويحظىَ بمحبة الجميع، كما كان نموذجاً للإخلاص المهني وقدوة في العمل الدؤوب الجاد طوال مسيرة عمله المتميزة بديوان وزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج».

السفير حسام زكي: السفير علاء رشدي كان رجلا محترما عفيف اللسان

بدوره، نعى السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير علاء رشدي، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «يحزنني جدا أن أنعي السفير الصديق علاء رشدي الذي وافته المنية فجر اليوم.. صدمة كبيرة لي وللزملاء من أبناء الخارجية المصرية».

وأضاف: «كان رجلا محترما عف اللسان نظيف القلب هادئ الطبع دبلوماسيا مشرفاً لوطنه وصديق الجميع.. تقاطعت بنا طرق الخارجية مرتين عندما خلفني في البرازيل ومن قبلها في الجامعة العربية.. خالص العزاء لزوجته الفاضلة السيدة علياء وأولاده ولأسرته الصغيرة وأسرة الخارجية جميعا».