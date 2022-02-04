«الهجرة والتخطيط» تبحثان الاستعدادات لعقد مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» حلقة وصل بين خبراء الصناعة المصريين بالخارج، ومختلف الجهات والوزارات المعنية بالداخل، من خلال مناقشة عدد من المحاور التى تأتى ضمن أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعى والسعى للاستفادة من خبرات وتجارب خبراء مصر بالخارج فى مجالات تطوير صناعات الدواء، ومناقشة استخدامات الطاقة النظيفة فى إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخى COP 27.

وأوضحت «مكرم» خلال اجتماع عقدته، اليوم مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط فى إطار التحضير والاستعداد للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع».

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن المؤتمر يمثل فرصة مهمة لاستعراض جهود الدولة فى تطوير الصناعة وما تتطلبه من خبراء الصناعة المصريين بالخارج، مؤكدة أن «مصر تستطيع بالصناعة» يتوافق وأهداف الإصلاحات الهيكلية لوضع الصناعة محوراً أساسياً فى إصلاح هيكل الاقتصاد، مؤكدة أهمية أن يتضمن المؤتمر جلسة حول ريادة الأعمال فى إطار «صناعة رائد أعمال صناعى ناجح»، وبحث سبل ربط ريادة الأعمال بسلاسل التوريد، والتعرف على سياسات الدول فى التمويل الصناعى.