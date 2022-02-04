«بايدن» يرفض وقف تمويل الشرطة الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، أنه يعارض وقف تمويل الشرطة، بينما يروج لجهود الإدارة للحد من العنف المسلح فى مدينة نيويورك، وفق ما نقلته، قناة روسيا اليوم. وأشار «بايدن» فى تصريح من مقر شرطة نيويورك فى «مانهاتن» إلى أن «الجواب هو أن نتكاتف مع الشرطة والمجتمعات لنبنى الثقة ليكون الجميع أكثر أماناً»، مشدداً على أن «الجواب ليس وقف تمويل الشرطة، بل يتمثل فى إعطائها الأدوات والتدريب والتمويل ليكون عناصرها شركاء فى المجتمع وليكونوا هم حماة المجتمع». ودعا الرئيس الأمريكى، إلى زيادة التمويل للشرطة المجتمعية ووكالة الكحول والتبغ والأسلحة النارية، بحجة أن الدعم المالى سيساعد فى الحد من العنف.

وقال «بايدن»: «نحن لا نتحدث عن وقف التمويل، بل نحن بصدد التمويل وتقديم الخدمات الإضافية، كما أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين والعاملين فى مجال الصحة العقلية الذين يعملون مع الشرطة». وتأتى زيارة «بايدن» إلى نيويورك فى أعقاب مقتل العديد من رجال الشرطة فى المدينة خلال عام 2021. وأعلنت الإدارة الأمريكية فى وقت سابق، عن إجراءات للحد من العنف المسلح، بما فى ذلك توجيه اتهامات فيدرالية ضد الأفراد الذين يستخدمون «السلاح الشبح». وأثارت مسألة سماح بعض الولايات بحمل هذا السلاح جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية، مع تكرار حوادث إطلاق النار فى عدد من الولايات الأمريكية، وسقوط ضحايا أبرياء له، إلى جانب استخدام الشرطة السلاح فى التعامل مع بعض الوقائع.