إصابة 3 من الشرطة الأمريكية في حادث إطلاق نار بـ«هيوستن»

أعلنت الشرطة الأمريكية، إصابة 3 من ضباطها، إثر إطلاق نار كثيف في «هيوستن»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال موقع « أيه بي سي 13» الأمريكي، إن الشرطة تبحث، عن مشتبه به متورط في الحادث.

الشرطة تنصح المواطنين بتجنب المنطقة في هذا الوقت

أشارت الشرطة الأمريكية، إلى أن المشتبه إنه فر من مكان حادث إطلاق النار في سيارة مرسيدس بيضاء، فيما نصحت الشرطة، المواطنين بتجنب المنطقة في هذا الوقت.

وأوضحت «أيه بي سي 13»، أنه لم يتضح سبب إطلاق النار في هذا الوقت.