الشرطة الأمريكية تكشف عن حالة مصابي حادث هيوستن: مستقرة.. ومقتل المهاجم

كشفت الشرطة الأمريكية، فجر اليوم الجمعة، عن حالة ضباط الشرطة الـ3، الذين تعرضوا بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي، إلى إطلاق نار في هيوستن، وقالت على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن حالتهم مستقرة.

أشارت مصادر بدورها، إلى أن أحد الضباط أصيب برصاصة في ذراعه، والثاني في ساقه، والثالث في قدمه، فيما أكدت مقتل المهاجم في تبادل لإطلاق النار، بالقرب من وسط مدينة هيوستن.

وأوضح موقع «أيه بي سي 13»، أنه تم التعرف على مطلق النار ويدعى « رونالد كاباليرو»، فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، إن وفقًا لسجلات المحكمة، تم القبض على كاباليرو في وقت سابق من هذا العام بتهمة السطو بسلاح وحمل سلاح بشكل غير قانوني.

ووقع الحادث بعد ظهر يوم الخميس في منطقة 2100 بشارع ماكجوين. وكانت تقارير أولية من الشرطة، أشارت في وقت سابق، إلى ان رجال الشرطة كانوا يستجيبون لنداء استغاثة في حدود الساعة 2:40 بعد الظهر بالتوقيت المحلي في شارع 1500 من شارع ترال عندما تبع ذلك عملية مطاردة.

وأظهر فيديو من مكان الحادث، اللحظة التي انتهت فيها المطاردة عندما تعطلت سيارة المشتبه به في شارع ماكجوين، وبدأ إطلاق النار بمجرد وصول الشرطة إلى مكان الحادث.

وقال رئيس نقابة الشرطة في هيوستن، دوج جريفيث، إن الرجل الذي تلاحقه الشرطة أطلق النار على منزل صديقته.