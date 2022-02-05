ميريام فارس تحيي حفلا غنائيا في إكسبو دبي الليلة.. وفي تركيا 14 فبراير

تستعد الفنانة ميريام فارس، اليوم، لإحياء حفل غنائي ضخم في إكسبو دبي الليلة على مسرح «جوبيل»، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيها.

ميريام فارس تروج لحفلها الغنائي في دبي

وحرصت ميريام فارس على الترويج لحفلها الغنائي الجديد، حيث نشرت فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، وقالت خلاله: «خلونا نلاقي بعضنا على مسرح جوبيل بإكسبو دبي»، كما علقت على الفيديو قائلة: «انضموا لي في حفلي القادم يوم السبت 5 فبراير في إكسبو دبي».

مريام فارس في تركيا في عيد الحب

كما تحيي الفنانة اللبنانية ميريام فارس، حفلا غنائيا في مدينة إسطنبول بتركيا يوم الاثنين 14 من فبراير الجاري، ضمن حفلات الاحتفال بعيد الحب.

مريام فارس تطرح أغنية «معليش»

يذكر أن «فارس» طرحت منذ أسبوعين أغنية جديدة بعنوان «معليش» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات وألحان يوسف العماني.

أغنية معليش تقترب من 4.5 مليون مشاهدة

وحققت أغنية «معليش» نجاحًا كبيرًا منذ طرحها بموقع اليوتيوب، كما اقتربت من تحقيق 4 مليون ونصف مشاهدة خلال أسبوعين فقط.