شخصيات برعت في تقليدها ميريهان حسين.. آخرهم مريام فارس (فيديو)

نشرت الفنانة ميريهان حسين، عبر حسابها على «انستجرام» فيديو لها وهي تجسد شخصية المطربة اللبنانية ميريام فارس.

وظهرت «حسين» خلال الفيديو وهي ترقص وتغني على طريقة ميريام فارس كما حرصت على ارتداء باروكة كيري طويلة.

ولم تكن ميريام هي المطربة الأولى التي تقوم بتقليدها ميريهان حسين، فقد سبق وأن قلدت عددا من الفنانات أبرزهم فيروز، حيث تحولت بالمكياج كعادتها إلى الشخصية التي تريد تجسيدها، وكتبت بعد تقليدها لفيروز عبر انستجرام «أنا بسمع الست فيروز من وأنا عندي 6 سنين وده شئ ماكانش طبيعي كنت بعشق أغانيها وحافظاها وأنا مكملتش 10 سنين من عمري ومن غير ماأفهم معاني كلام أغنياتها.. كبرت وأنا مابسمعش غيرها، وفضلت مش فاهمة الكلام لحد ما كبرت أكتر وبدأت اتفرج على قنوات لبنانية في التلفزيون عشان افهم كلام أغانيها اللي بعشقها».

وأضافت «فهمت وحبيت لبنان بسبب الست فيروز.. وحبيت الغنا بسبب الست فيروز.. وصورة الست فيروز في بيتي عشان هي جزء من كياني وإحساسي.. كل سنة وأنتي عملاقة الفن.. كل سنة وأنتي اللي أغانيكي عايشة في دمي».

كما تألقت أيضا في تقليد المطربة أنغام، وحقق الفيديو الذي نشرته وتقلد فيه أنغام أعلى نسب مشاهدة.

كما قامت ميريهان بتقليد مايا دياب لتعجب مايا بالفيديو الذي نشرته عبر اليوتيوب وعلقت مايا قائلة «حبيت هذا»، لترد ميريهان قائلة «مايا دياب الجميلة .. حبيبتي مبسوطة جدا أنك حبيتي تقليدي ليكي وشكرا أنك مثال لنجمة واثقة من نفسها.. محبة لنفسها وللآخرين.. شكلك الجميل ينبض بروحك الأجمل».

وأضافت «على فكرة أنا معرفش مايا دياب شخصيا بس بيننا أصدقاء مشتركين وعرفت ليه هما بيحبوها وبيموتوا فيها أنا قلدت فنانات كتير وعملوا نفسهم مش واخدين بالهم.. فابفرح أوي لما بلاقي نجمة روحها حلوة وطبيعية وعفوية زيك وزي حبيبة قلب قلبي منى زكي حب كتير أوي».