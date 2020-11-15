القصة الكاملة لخلاف إليسا ونانسي عجرم.. مريام فارس تتدخل

نشرت بالأمس الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عددا من التغريدات رآها كثيرون بأنها تهاجم الفنانة إليسا عبر حسابها الخاص بـ"تويتر"، بعد أن كانت عرضت قناة "إم تي في" تقريرا بمناسبة الاحتفال بمرور عشرون عاما على بداية إليسا لمشوارها الفني والغنائي.

وجاء في التقرير التلفزيوني بأن إليسا تعد هي النجمة التي تمتلك العدد الأكبر من المتابعين في الوطن العربي عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وجاء تعليق نانسي عجرم من خلال تدوينة عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" قالت فيها: "إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام ما بدها القصة غير Calculator".

وتبعتها "نانسي" بتدوينة أخرى قالت فيها: "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد لأ المهذب ما بِرِد لأنو ما تعود ينزل لمستوى السخافات"، وكتبت تعليقا ينم عن التشكيك في التقرير الذي أذاعته القناة الفضائية قائلة: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية".

وتدخلت الفنانة اللبنانية مريام فارس في الخلاف مدافعة عن موقف الفنانة نانسي عجرم من خلال تدوينة نشرتها عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" قالت فيها: "عزيزتي نانسي للأسف نحن بلبنان، رائحة الفساد والنفاق والمحسوبيات تفوح من كل مكان".

ومن جانبها ردت الفنانة اللبنانية إليسا على ذلك الهجوم من خلال عدد من التغريدات عبر حسابها الخاص بـ"تويتر" وكتبت تدوينة قالت فيها: "خليني إحسم الجدل من الآخر. نانسي وهيفا ونجوى ونوال وأنا وكلنا نجمات، وكلنا منسبق بعض ومنتسابق بالأرقام وبالأعمال، وهيدي منافسة شريفة ودليل صحة بالوسط الفني. نحنا بوضع مفروض كلنا ندعم بعض بهيك ظروف، ونزرع محبة وكلمة حلوة، مش متل بعض الناس الدخيلين اللي عم يخلقو فتن".

وعلى غير المتوقع كتبت إليسا تدوينة دافعت فيها عن نانسي عجرم، وقالت في تدوينتها: "يمكن تغريدات نانسي انفهمت غلط، أو يمكن هيي مزعوجة من موضوع معين، بس هالشي ما بيمنع إنو نانسي عجرم نجمة كبيرة ورح نبقى نتنافس تا أنا إسبقها وهيي تسبقني لأنو هيدي هيي المنافسة الشريفة".

يذكر أنه على جانب آخر كان قد أعلن الموقع الرسمي لـ"فرجين ميجا ستور" مؤخرًا، أن المطربة اللبنانية إليسا الأكثر مبيعا بألبوم "صاحبة رأي"، وكانت طرحت إليسا مؤخرًا ألبومها "صاحبة رأي" صيف 2020، وحقق نسب مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية، وهو مكون من 18 أغنية، ولكن لم يأخد الألبوم حقه في الدعاية بسبب أحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت، التي تسببت في حالة من الحزن الشديد للشعب اللبناني.

ولم تستطع إليسا الاحتفال بألبومها الجديد "صاحبة رأي" بشكل كاف، الذي أخذت التحضير له عام كامل، وشوقت قبل صدوره الجمهور بعدد من البوسترات، فبعد أيام قليلة من طرح ألبومها، فوجئت بانفجار لبنان، الذي أدى إلى تحطيم منزلها.

وبعد أن كانت حريصة على متابعة التريند، وردود أفعال حول ألبومها الجديد، وأفضل الأغاني، تحولت صفحتها عبر "تويتر"، إلى إعلان غضبها من حادث لبنان، والغضب من الحكومة والسياسيين.