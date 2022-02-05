خلال لقاء السيسي في بكين.. الرئيس الصيني: سنبني مستقبلا مشتركا مع مصر

أفادت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، بأنّ الرئيس الصيني شي جين بينج، التقى، اليوم السبت، الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الصينية، بكين، مشيرة إلى أنَّ الرئيس الصيني دعا إلى بذل جهود مشتركة لبناء مجتمع المستقبل المشترك للصين ومصر في العصر الجديد، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

السيسي يلتقي الرئيس الصيني بعد مشاركته في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ببكين

وكان الرئيس السيسي قد شارك، أمس، في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، بعد أن أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، افتتاح الدورة مشاركة 91 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها السعودية التي تسجل حضورها الأول ولبنان والمغرب، ومن المقرر أن تشارك السعودية في منافسات مسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية «التزلج الألبي»، وبشكل إجمالي يشارك في تلك النسخة 2861 رياضيًا.