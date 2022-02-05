مترو الأنفاق: عطل فني سبب تأخر قطارات الخط الثاني وجارٍ إصلاحه

كشف مصدر مسؤول في مترو الأنفاق، عن وجود تأخيرات في بعض قطارات الخط الثاني للمترو، لوجود عطل فني وجارٍ العمل على إصلاحه، مشيراً إلى أنه سيتم الدفع بفرق الصيانة على أرصفة المحطات؛ للتعامل مع العطل الفني لعودة حركة القطارات لطبيعتها، ومنع حدوث أي تأخيرات في حركة القطارات، وأن متوسط التأخيرات وصل إلى 10 دقائق.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حركة القطارات بالخطين الأول والثالث منتظمة دون أي تأخيرات، لافتاً إلى أنه جارٍ التعامل مع العطل الفني؛ لمنع حدوث أي أعطال أو تأخيرات بالخط الثاني للمترو، مؤكداً أن جميع القطارات العاملة تخضع لأعمال الصيانة الدورية قبل انطلاق ساعات التشغيل.

عبدالهادي: لم نرصد أي حالات يشتبه في إصابتها بأوميكرون

وأكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أن الشركة تنفذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، منوهاً بأن الشركة لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بمتحور كورونا الجديد أوميكرون، موضحاً أنه تم تجهيز وحدات إسعافية متنقلة بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجاناً.

وأضاف عبدالهادي، لـ«الوطن»، أن الشركة وضعت خطة شاملة لتسيير حركة القطارات بشكل منتظم وقت الأمطار، من خلال تخفيض سرعات القطارات، وتوزيع فرق الصيانة والطوارئ على أرصفة المحطات، للتعامل الفوري مع الأعطال الناتجة عن هطول الأمطار وخاصة في المحطات السطحية، مؤكداً أن جميع القطارات يتم تعقيمها قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مطالباً جموع الركاب المسافرين بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.