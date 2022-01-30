أسعار تذاكر القطارات المميزة.. تبدأ بـ3 جنيهات من القاهرة إلى بنها

أعلنت هيئة السكة الحديد، أسعار تذاكر القطارات المميزة، على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، لتقديم خدمات مميزة للركاب المسافرين، تزامنا مع تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية، مؤكدة أنّ جميع القطارات والمحطات تخضع لأعمال تطهير وتعقيم للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لحماية الركاب من متحور كورونا الجديد أوميكرون.

أسعار تذاكر القطارات المميزة.. 4 جنيهات من القاهرة إلى منيا القمح

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، أنّ أسعار تذاكر القطارات المميزة لا يوجد بها أي تعديلات، وأنّ الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث منظومتها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، مشيرا إلى أنّ الأسعار تبدأ بـ3 جنيهات من محطة القيام القاهرة إلى محطة بنها، و4 جنيهات من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بمنيا القمح، و5 جنيهات من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بالزقازيق.

أسعار تذاكر القطارات المميزة.. 5 جنيهات من القاهرة إلى أبو حماد

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ أسعار تذاكر القطارات المميزة تكون 5 جنيهات من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بأبو حماد، و8 جنيهات من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بالإسماعيلية، و9 جنيهات من محطة القيام بالقاهرة إلى محطة الوصول بالقنطرة غرب، و11 جنيها من القاهرة إلى بورسعيد، و4 جنيهات من القاهرة إلى بركة السبع، و5 جنيهات من القاهرة إلى طنطا، و6 جنيهات من القاهرة إلى المحلة الكبرى، و6 جنيهات من القاهرة إلى سمنود، و7 جنيهات من القاهرة إلى المنصورة.

أسعار تذاكر القطارات المميزة.. 8 جنيهات من القاهرة إلى شربين

وقال المصدر، إنّ أسعار تذاكر القطارات المميزة تكون 8 جنيهات من القاهرة إلى شربين، و10 جنيهات من القاهرة إلى دمياط، و4 جنيهات من القاهرة إلى قويسنا، و6 جنيهات من القاهرة إلى إيتاي البارود، و7 جنيهات من القاهرة إلى دمنهور، و10 جنيهات من القاهرة إلى الإسكندرية، و10 جنيهات من القاهرة إلى سيدي جابر، و7 جنيهات من القاهرة إلى الفيوم، و5 جنيهات من القاهرة إلى الواسطي، و6 جنيهات من القاهرة إلى بني سويف، و9 جنيهات من القاهرة إلى مغاغة.

وأشار إلى أنّ جميع القطارات تخضع لأعمال تعقيم وتطهير بصفة دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد من الإصابة بمتحور كورونا الجديد أوميكرون.