السكة الحديد توقف قطاري 11 و12 عن التشغيل بدءا من 5 فبراير الجاري

أعلنت هيئة السكة الحديد، بدء تشغيل قطار 1211 إكسبريس «القاهرة - الإسكندرية» بعـ11 عربة تحيا مصر، وذلك اعتبارا من يوم السبت الموافق 5/2/2022 وبنفس مواعيد ومقرر محطات قطار 11، الذي سيتم توقف تشغيله.

السكة الحديد: نقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب

وقالت هيئة السكة الحديد، إنها تعمل على تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مشيرة إلى أنه سيتم بدء تشغيل قطار رقم 1212 إكسبريس «الإسكندرية - القاهرة» بـ11 عربة تحيا مصر وبنفس مواعيد ومقرر محطات قطار 12 اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6/2/2022، على أن يتم إيقاف تشغيل قطاري 11 و12.

إجراءات صارمة داخل المحطات وعربات القطارات بسبب أوميكرون

ونوهت السكة الحديد، إلى تنفيذ إجراءات صارمة ومشددة داخل المحطات وعربات القطارات، لمواجهة متحور كورونا الجديد أوميكرون، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

السكة الحديد: نواصل تنفيذ مشروعات تحديث نظم كهربة الإشارات

وأشارت هيئة السكة الحديد، في بيانها، إلى أنها تواصل العمل على تحديث وتطوير نظم كهربة الإشارات على جميع خطوط السكك الحديدية، لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان للركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات والقضاء نهائيا على تأخيرات القطارات، مؤكدة على أن جميع القطارات العاملة تخضع لأعمال الصيانة الدورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، لمنع حدوث أي أعطال.