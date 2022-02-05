«18 يوم وهتقبض».. «المالية» تعلن مواعيد مرتبات شهر فبراير 2022

«18 يوم وهتقبض مرتبك»، أعلنت وزارة المالية في كتاب دوري عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 الخاص بالعاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة، بأكثر من 45 وزارة وهيئة وجهة ومصلحة وجهاز تابع للدولة، حيث يبدأ صرف مرتبات في 23 فبراير 2022.

صرف مرتبات فبراير 2022

وكشفت وزارة المالية في كتابها الدوري الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022، لتكون على مدار أربعة أيام، تبدأ يوم 23 فبراير، وتنتهي 28 من نفس الشهر فبراير الجاري.

وتضمن الكتاب الدوري الذي أعلنت عنه وزارة المالية عن صرف مرتبات فبراير 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة وجهة يوم الأربعاء الموافق لـ23 فبراير المقبل، ثم بدء صرف المرتبات للعاملين 23 وزارة وهيئة يوم الخميس 24 فبراير 2022

فيروس كورونا

وحذرت المالية في كتابها الدوري العاملين في كل الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، ضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خصوصا أن مرتبات الـ5 ملايين عامل بالدولة، ستكون متاحة في أي وقت، اعتبارا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة وزارة وإدارة ومصلحة وجهاز وهيئة تابعة للجهاز الإداري، وسوف تكون جميعها في ماكينات الصراف الآلي بجميع محافظات الجمهورية.

وأكدت وزارة المالية في كتابها الدوري على أن جميع العاملين في كل الوزارات والهيئات والجهات والأجهزة والمصالح التابعة للجهاز الإداري للدولة، يمكنها الصرف في الأسبوع التالي، إذ يمكن الصرف يومي الأحد الموافق لـ27 فبراير، ثم يوم الإثنين الموافق لـ28 فبراير الجاري.

مصادر مصرفية

وفي نفس الوقت صرحت مصادرة مصرفية بـ«الوطن» أن جميع مستحقات العاملين سيتم ضخها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وسوف تكون جميع فئات العملة المحلية موجودة في ماكينات السراف الآلي الخاص بالبنوك.