«التموين»: معرض أهلا رمضان سيشهد انخفاضا كبيرا في أسعار السلع الغذائية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن معرض «أهلا رمضان 2022»، المقرر تدشينه خلال شهر مارس المقبل سيشهد ضخ المئات من السلع الغذائية الأساسية والسلع المرتبطة بالشهر الكريم، وذلك بأسعار مخفضة للمواطنين عن أسعار السلع الموجود في الأسواق.

موعد انطلاق معرض أهلا رمضان 2022

وتعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، تدشين معرض أهلا رمضان 2022 بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، خلال شهر مارس المقبل، حيث رجحت مصادر لـ«الوطن» أن المعرض سينطلق يوم 15 مارس المقبل، وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم المقرر له يوم 2 إبريل المقبل.

سلع غذائية بأسعار مخفضة داخل المعرض

وأكدت المصادر، على أن جميع السلع الغذائية التي سيتم ضخها في المعرض، ستكون بأسعار مخفضة بناء على اتفاقية وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية، موضحة أن المعرض سيضم بالإضافة إلى السلع الأساسية من «الأرز والزيت والسكر والمكرونة» أيضا سلع «الياميش والمكسرات وقمر الدين وعدد من أنواع البلح والفواكه المجففة»، وكل السلع التي تتعلق باستهلاك المصريين خلال شهر رمضان الكريم.

ونوهت المصادر، أنه من المقرر تدشين المعرض في منطقة أرض المعارض بمدينة نصر، وذلك بمشاركة عدد كبير من عارضي السلع الغذائية، حيث من المقرر مشاركة من 150 إلى 200 عارض لعرض السلع الغذائية للمواطنين.

هدف تدشين المعارض

وتنظم وزارة التموين سنويا بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، عدة معارض من شأنها ضخ السلع بأسعار مخفضة للمواطنين تزامنا مع المواسم التي تتعلق باستهلاك السلع المختلفة، ويأتي من بين هذه المعارض معرض «أهلا مدارس»، والذي يتم تنظيمه قبل بدء العام الدراسي كل عام، وأيضا معرض «أهلا رمضان»، والذي يتم تنظيمه قبل بداية الشهر الكريم سنويا، وذلك حيث أكدت وزارة التموين مسبقا على أن الهدف من إقامة المعارض هو تقديم السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.