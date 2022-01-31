أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2022.. السكر بـ10.50 جنيه والأرز بـ8 جنيهات

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّه من المحتمل أن تكون أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2022، نفس أسعار شهر يناير الجاري، موضحة أنَّ الشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلة في شركتي العامة والمصرية للجملة ستتولى طباعة القائمة الجديدة عن شهر فبراير وتوزيعها على منافذ صرف السلع التموينية، اعتبارًا من غد الاثنين الموافق 31 يناير.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2022

ومن المقرر أنَّ تعلن منافذ بقالي التموين قائمة أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2022، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022، إذ تشمل قائمة الأسعار كالتالي:

1. سعر السكر المعبأ 1 كجم 10.50 جنيه.

2. الأرز المعبأ كجم 8 جنيهات.

3. عدس مجروش 500 جم 11 جنيهات.

4. فول مجروش 500 جم 7.50 جنيه.

5. مسلي صناعي 800 جم 24 جنيهًا.

6. شاي ناعم 40 جم 3 جنيهات.

7. صلصة طماطم 300 جم 4.75 جنيه.

8. جبنه «تتراباك» 250 جم 5.90 جنيه.

9. جبنه «تتراباك» 500 جم 10.90 جنيه.

10. مسحوق أوتوماتيك 1 كجم 17.50 جنيه.

11. مسحوق عادي 800 جم 10.50 جنيه.

12. صابون غسيل 2.25 جنيه.

13. صابون تواليت 5.50 جنيه.

14. لبن جاف 125 جم 17 جنيهًا.

15. زجاجة خل 900 مللي 4.25 جنيه.

16. زيت خليط 800 مللي 20 جنيهًا.

17. زيت خليط 1 لتر 25 جنيهًا.

18. مكرونة 1 كجم 9 جنيهات.

19. مكرونة 500 جم 4.50 جنيه.

20. دقيق معبأ 1 كجم 7.50 جنيه.

21. «كيس ملح» جنيه واحد.

22. «بار حلاوة طحينية» بجنيهين.

23. «ظرف طحينة» بيضاء بجنيهين.

24. «كيس سائل غسيل أواني بجنيهين.

25. بسكويت «تومور» بالعجوة سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

26. «ويفر يويوز فانيليا» سعر القطعة للمستهلك بجنيهين.

27. «ويفر يويوز شيكولاتة» سعر القطعة للمستهلك بجنيهين.

28. «ويفر بوو فانيليا» سعر القطعة للمستهلك 3 جنيهات.

وتعتبر السلع الأساسية والإجبارية من القائمة السابقة هي: «الأرز والسكر والزيت» والتي تحصل كل بطاقة تموينية على حصتها من هذه السلع بناء على عدد الأفراد المقيدين عليها، فضلًا عن حصولها على ما ترغب فيه من باقي قائمة السلع بناء على اختيارها.