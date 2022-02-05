أوائل دفعات «2014 - 2021» بجامعة الأزهر يناشدون «الطيب» بتعيينهم معيدين

أعلن أوائل جامعة الأزهر، أنّهم قرَّروا التوجّه إلى مكتب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف لمقابلته، يوم الإثنين المقبل، من أجل عرض الموقف الخاص بتعيينهم معيدين في الكليات بعد تأخرهم أعوام.

وذكروا عبر مجموعة خاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنهم يلجأون إلى هذه الخطوة، إثر ما أحاطهم من اليأس والضرر واضطرارهم للعمل في مجالات أقل مما حصلوه من العلم وأسوة بزملائهم في أي جامعة حكومية أخرى ولما انتظروه من أعوام طوال لتحقيق حلمهم ومكافأتهم على نبوغهم بتشريفهم وتكليفهم معيدين في جامعتهم العريقة.

تعيين الدفعات بالترتيب من الأقدم إلى الأحدث

وأشاروا إلى أنهم يسعون إلى تعيين الدفعات بالترتيب من الأقدم إلى الأحدث «أول وثاني على كل برنامج تعليمي» (قسم/ شعبة/ تخصص) دون ظلم أو تخطي لدفعة واحدة، لأن هذا هو العدل الذي لا يعترض عليه منصف.

ولفتوا إلى أنَّ أوراق دفعتي 2014 و2015 متوقفة على خطوة واحدة وهي مسألة وقت وستنتهي والجامعة تنتظر مثلهم تمامًا.

وقال أحد الأوائل فضل عدم ذكر اسمه، إنَّ تعيين أوائل الخريجين دفعات «2014- 2021»، معيدين في جامعة الأزهر متوقف منذ عام 2014 إلى الوقت الحالي.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ الذي جدد الأمل في نفوسهم ودفعهم في الوقت الحالي، إلى التحرك هو حصر العشرين الأوائل وحملة الماجستير والدكتوراه في الجامعات الأخرى من غير هيئة التدريس لتعيينهم في الجهاز التنظيمي والإداري في الدولة.

أزمة أوائل دفعات «2014- 2021» بجامعة الأزهر

معاناة الطلاب الأوائل من خريجي جامعة الأزهر، مستمرة منذ عدَّة أعوام، خاصة أن أوائل دفعات «2014- 2021»، ما زالوا ينتظرون القرار الخاص بتعيينهم معيدين في التخصصات المختلفة في كليات الجامعة، وخرجوا بالعديد من المناشدات من أجل مساعدتهم وتحقيق حلمهم.