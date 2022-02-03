يوسف زيدان يختلف مع شيخ الأزهر في «ضرب الزوجات»: حاول تلطيف الحكم الشرعي

رفض الكاتب يوسف زيدان، الهجوم على شخص الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بعد تصريحات الإمام الأكبر بشأن مسألة ضرب الزوجة في الإسلام، والحكم الشرعي فيها، مؤكدا في الوقت ذاته، اختلافه مع الإمام الطيب في الأمر، وذلك عبر حسابه على فيس بوك.

وجاء ذلك بعد ساعات من هجوم يوسف زيدان على من وصفه بـ«أحد الجهلة»، إثر تفسير لفظ «النشوز»، في القرآن الكريم بمعنى «الخيانة الزوجية»، في إشارة إلى الباحث إسلام البحيري، الذي قدم هذا التفسير على الهواء، مبديًا اختلافه مع شيخ الأزهر.

يوسف زيدان: ضدّ الهجوم بجهلٍ وجهالة

وكتب «زيدان» عبر حسابه قبل قليل: «أنا ضدّ الهجوم بجهلٍ وجهالة على شخص مرموق مثل شيخ الأزهر، وفي الوقت ذاته ضدّ ما قاله شيخ الأزهر لتلطيف الحكم الشرعي بضرب الزوجات، وبشكلٍ عام ضدّ الجدال الديني لأنه لا جدوى منه».

وتابع: «موقفي هذا متفرع من رؤية فلسفية ذات طابعٍ كليٍّ، ومن العسير اختزالها وتلخيصها في بوست أو عبارات موجزة»، موضحًا أنّه سيظهر الليلة في بث مباشر عبر صفحته، في تمام السابعة مساءً لشرح رؤيته كاملة في نصف ساعة.

يوسف زيدان يدعم شيخ الأزهر

وكان الكاتب يوسف زيدان، كتب منذ ساعات منشورًا له عبر صفحته على فيس بوك دعم فيه موقف شيخ الأزهر، بعد هجوم إسلام البحيري، قائلًا: «يا قوم.. لفظ النشوز يعني في فصيح اللغة، وفي دلالته القرآنية (حيث ورد أربع مرات) هو الخروجُ وتغيُّر الحالة، وما زعمه أحدُ الجهلة الجاهلين، سعيًا منه للهجوم المجاني على شيخ الأزهر والركوب فوق موجة الدعوة الرئاسية لإعلان العام الحالي عامًا للمجتمع المدني، مُدعيًا على الملأ أنّ الكلمة تعني الخيانة الزوجية.. هو عبطٌ، من فوقه جرأةُ جاهلٍ ومن تحته قلةُ أدب».