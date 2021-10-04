جامعة الإسكندرية تبحث سبل التعاون مع جامعات حكومية أوغندية 

استقبل الدكتور، أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ريتشارد أنجواليا، سفير أوغندا بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة الإسكندرية والجامعات الأوغندية، بحضور الدكتور إبراهيم رحاب، مقرر لجنة العلاقات الإفريقية بجامعة الإسكندرية.

مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الإسكندرية والجامعات الحكومية الأوغندية

وناقش الطرفان إمكانية إقامة توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الإسكندرية والجامعات الحكومية الأوغندية والاستفادة من خبرات جامعة الاسكندرية في مجالات عديدة على رأسها الطب والطب البيطري والزراعة وذلك عن طريق تبادل أعضاء هيئة التدريس وإقامة درجات علمية وأبحاث مشتركة وعقـد اتفاقيات تعاون في هذا الشأن.

جامعة الإسكندرية ترحب بالتعاون مع جامعات أوغندا

وأكد «الغندور»، خلال اللقاء، انفتاح جامعة الإسكندرية على الجامعات الأخرى ولاسيما الجامعات الأفريقية فضلا عن حرص الجامعة على توطيد العلاقات مع العديد من الدول الأفريقية وتقديم المنح الدراسية للطلاب الأفارقة بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، ورحب بالتعاون مع جامعات أوغندا من خلال عقد مذكرات تفاهم وتبادل الطلاب والأساتذة، والاستفادة من التجارب المشتركة باعتبارها أحد أهم استراتيجيات الجامعة في تطوير العملية التعليمية مع الدول الأفريقية.

سفير أوغندا يؤكد على دور مصر الداعم لخدمة الدول الأفريقية

من جانبه، قدم السفير الأوغندي الشكر لجامعة الإسكندرية على الدعم والرعاية التي تقدمها للطلاب الأوغنديين، والمستوى التعليمي المتميز لخريجيهم بالبرامج المختلفة بما يعود بالنفع على المجتمع الأوغندي، وأكد السفير على دور مصر الداعم لخدمة الدول الأفريقية وضرورة التعاون بين كافة الدول الأفريقية وتضافر الجهود فيما بينها لتحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية وأشار إلى حاجة بلاده لإعداد كوادر علمية مؤهلة لمواجهة التحديات وخدمة البلاد بأسلوب علمى حديث.