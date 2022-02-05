شاهد.. فيديو حصري لـ«الوطن» من داخل أنبوب إنقاذ الطفل ريان

حصلت «الوطن» على فيديو حصري تظهر فيه فرق الإنقاذ التي تسعى لإنقاذ الطفل ريان أثناء عملها داخل أنبوب أسمنتي، حيث تجري أعمال حفر يدوية لإنقاذ الطفل الذي يقبع في البئر منذ 4 أيام أو ما يزيد.

ويظهر عمال الإنقاذ في الفيديو الذي حصلت «الوطن» عليه وهم يزيلون التربة بعناية وحرص شديد، للحيلولة دون حدوث انهيار في التربة المحيطة بعملية الحفر التي جرت بموازاة البئر.

سقوط الطفل ريان في البئر

ومنذ عصر أمس بدأت أعمال الحفر اليدوي لإنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر يبلغ عمقه 62 مترا، بينما علق الطفل عند عمق 32 مترا من البئر.

وكان والد الطفل ريان قال في تصريحات انفردت بها «الوطن» إنه ذهب للصلاة وعندما عاد لم يجد طفله، فشك أن يكون سقط في البئر التي يمتلكها، حيث كان ينفذ أعمال إصلاح لاستخراج المياه.

وعندما أُدخلت كاميرا داخل البئر تبين أن ريان سقط فيه، وكانت المفاجأة أن الطفل لا يزال على قيد الحياة لكنه مصاب بجروح بسيطة، ما جعل وسائل الإعلام المغربية تصف الأمر بالمعجزة.

محاولات إنقاذ الطفل ريان

وبُذلت في البداية محاولات لإنقاذ الطفل ريان من البئر وحاول شخص الدخول لكنه ففشل، كما حاول أفراد الوقاية المدنية دخول البئر لكن نظرا لضيقه فشلت المهمة.

وبعدها لجأت السلطات المغربية إلى أعمال حفر أفقية بموازاة البئر، أملا في إخراج الطفل حيا، مع تواصل عملية الحفر اليدوي.

ولا تزال الآمال معقودة لإخراج الطفل ريان على قيد الحياة، لكن حتى الآن يصعب الجزم بموعد زمني لانتهاء أعمال الحفر والتي تجري بحذر، نظرا لطبيعة التربة الرخوة في هذه المنطقة.