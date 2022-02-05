صحفي مغربي: لم يتبقى سوى مترين لإنقاذ الطفل ريان (فيديو)

كشف الصحفي المغربي، السعيد القدري، آخر تطورات عمليات إنقاذ الطفل المغربي ريان، قائلا إن الجميع في حالة ترقب سواء السلطات المحلية والمواطنين الحاضرين من كل المناطق المغربية الذين يتابعون هذا الحادث عبر القنوات والفضائيات والمواقع الإعلامية المغربية أو الدولية.

قرب الوصول للطفل ريان

وأضاف «القدري»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة قناة «القناة الأولى»، و«الفضائية المصرية»، اليوم السبت، أن آخر المعطيات تشير إلى قرب الوصول للمكان الذي سقط فيه الطفل المغربي ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، لم يتبقى سوى أمتار قليلة، تحديدا متر ونصف أو مترين.

وأشار إلى أنه جرى تجهيز مروحية طبية لنقل الطفل ريان فور إنقاذه لإحد المستشفيات بشمال المغرب، لافتا إلى أن المعطيات تشير إلى توقف الحفر ببعض الفترات خوفا من انهيار الأتربة من المكان، نظرا لخطورة العملية، ما تطلب الحفر اليدوي بدلا من الحفر الآلي.

الحالة الصحية للطفل المغربي

وبالنسبة للحالة الصحية للطفل ريان، لفت أن هناك تأكيدات تشير إلى أن عمليات ضخ الأكسجين وإرسالها لداخل البئر وعلى عمق أكثر من 30 مترا مازالت مستمرة، لافتا أن والدي الطفل قالا بأنهما شاهدا حركة بسيطة للطفل ريان، ولكن في اليومين الماضيين وحتى الآن لم يتم التمكن من الحصول على صور ومتابعة ما يجري.

ولفت الصحفي المغربي السعيد القدري أن جميع المواطنين يتمنون أن يكون الطفل ريان على قيد الحياة، منوها أنه كانت هناك حالة واحدة فقط تشابه ما حدث للطفل ريان قبل سنوات، في إحدى دول أمريكا اللاتينية، ولكن حادث ريان هو الأول في المغرب، ويتم التعامل معها بطريقة تقنية وبخطة إنقاذ محكمة، وجرى الزج بآليات لإزالة الأتربة.

وأكد على أن العمليات مستمرة لإنقاذ الطفل ريان بعدما توقف نتيجة لحدوث بعض الانهيارات، لافتا أن عمليات الحفر متواصلة منذ ساعتين بطريقة يدوية وباستخدام مضرب كهربائي صغير، بهدف وقف الانهيارات.