عاجل.. فرق الإنقاذ المغربية: 180 سنتيمترا تفصلنا عن الطفل ريان

‏أعنلت فرق الإنقاذ المغربية أنها انتهت من حفر 4 أمتار يدويا في إطار جهدها لإنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في البئر، مؤكدة أن المسافة المتبقية هي 180 سنتيمترا للوصول إلىه، وفق ما نقلت قناة العربية منذ قليل. ‎

‏وأكدت فرق الإنقاذ المغربية أن عملية الحفر الأفقي تجري بدقة خوفا من انهيارات التربة.

الطفل ريان ملقى على جانبه داخل البئر

‏وذكرت فرق الإنقاذ المغربية أيضا أن كاميرا المراقبة رصدت الطفل ريان مستلقيا على جانبه داخل البئر.

وتتمسك السلطات المغربية بالأمل في أن يخرج الطفل ريان حيا وسالما، حيث سقط في البئر منذ أكثر من 4 أيام على مسافة 32 متر، فيما يبلغ عمق البئر 62 مترا تقريبا.