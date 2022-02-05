آخر أخبار الطفل ريان المغربي: المنقذون حددوا موضعه.. وصخرة تعترضهم

في الوقت الذي يتابع فيه الملايين آخر أخبار الطفل ريان المغربي، تمكن رجال الإنقاذ المغربيون من الوصول إلى مكان تموضع الطفل في البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي، فيما كشفت فيه مصادر عن أن صخرة جديدة أخرت جهود الإنقاذ، بعد أن بات رجال الإنقاذ على بعد مترين من الطفل ريان.

صحفي مغربي: صخرة قوية منعت الوصول للطفل ريان وجارٍ هدمها

وكشف الصحفي المغربي عبدالسلام الشميخ، الذي يتواجد في مكان البئر، في تصريحات لـ«الوطن»، آخر أخبار الطفل ريان المغربي، قائلا، إن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات وعراقيل في طريق الوصول لـ الطفل ريان، من بين هذه العراقيل صخرة قوية ومتينة، حالت دون الوصول إلى مكان الطفل، وتقوم الآن السلطات بهدم هذه الصخرة، لأن الأمر صعب للغاية بسبب صعوبة التضاريس، ومخاوف حدوث انجراف للتربة.

وكان مصدر مغربي مسؤول، قال في وقت سابق، اليوم السبت، معلقا على آخر أخبار الطفل ريان المغربي، أن «صخرة صغيرة تسببت في تأخير عملية الوصول إلى الطفل ريان»، وذلك حسبما ذكرت جريدة هسبريس المغربية.

وأوضح المصدر ذاته أن «الصخرة توجد في عمق النفق الذي تم تشييده للوصول إلى الطفل ريان، وقد تطلب هدمها 3 ساعات متواصلة».

آخر أخبار الطفل ريان المغربي: متران فقط يفصلان رجال الإنقاذ عنه

جاء ذلك بعد أن كشف مصدر رسمي مغربي، في وقت مبكر اليوم، عن أن فرق الإنقاذ تفصلها مترين فقط عن الوصول إلى الطفل ريان، مع اعترافه أيضا باستمرار وجود صعوبات أيضا في عملية الحفر.

وقال المصدر الذي يتولى مهمة رفيعة في عمليات الإنقاذ، في تصريحات لجريدة هسبريس المغربية، اليوم السبت، إن فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان استطاعت حفر 3 أمتار يدويا إلى حدود الساعة الرابعة صباحا، ولم يتبق سوى مترين للوصول إلى الطفل.

وقال مصدر مغربي رسمي آخر في وقت سابق، إن عمال الإنقاذ يواجهون صعوبات وعراقيل جمة بسبب صعوبة التضاريس وخطر انجراف التربة خلال محاولات إنقاذ الطفل ريان العالق منذ ثلاثة أيام داخل بئر عميق، كاشفا عن أن رجال الإنقاذ يواجهون خطر الإغماء بسبب ضعف الأكسجين داخل الثقب الذي تم إحداثه لإنقاذ الطفل، على عمق أكثر من 30 مترا.

إلا أن عضو لجنة تتبع إنقاذ الطفل ريان، عبدالهادي الثمراني، قال إن هناك أمل في أن يخرج الطفل ريان على قيد الحياة، مشددا على أن «تجهيز الفرق الطبية وسيارات إسعاف وطائرة هيلوكبتير كلها مؤشرات تدل على أن ريان ما زال على قيد الحياة، وأننا نسعى لإخراجه حيا».