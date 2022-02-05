رئيس الوزراء يستعرض شرحا للموقف التنفيذي لمشروعات مدينة العلمين الجديدة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، زيارة إلى مدينة العلمين الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة، منهم المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل الزيارة، استمع رئيس الوزراء إلى عرض شامل حول موقف تنفيذ المشروعات بمدينة العلمين الجديدة.

وأكد مدبولي على اهتمام القيادة السياسية بمتابعة حركة التشييد والتنمية التي تشهدها هذه المدينة، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من الموقع المميز الذي تتمتع به، وعناصر الجذب التي تؤهلها لتكون مقصداً سياحياً مهماً، ونقطة استقطاب بارزة للاستثمارات العالمية.

أهمية الإسراع في وتيرة تنفيذ كل المشروعات بالمدينة

وشدد رئيس الوزراء على أهمية إسراع وتيرة تنفيذ كل المشروعات بالمدينة وفق البرامج الزمنية المقررة، حيث وجه بتشغيل السينمات، والأماكن الترفيهية في المدينة مع حلول فصل الصيف القادم، مشددا أيضا على ضرورة تشغيل الشبكة المخصصة لتصريف الأمطار في المدينة، قائلاً: لن نسمح بوجود تراكمات لمياه الأمطار في شوارع «العلمين الجديدة».

المدينة تشهد تنفيذ استثمارات في 3 قطاعات رئيسية

وخلال العرض، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن المدينة تشهد تنفيذ استثمارات في 3 قطاعات رئيسية، هي: قطاع المرافق، ويضم محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، ومحطة معالجه ثلاثية بطاقة 90 ألف م3، ومحطة محولات كهرباء بطاقة 525 م.ف.أ، وخزان تكديس مياه محلاة بسعة 60 ألف م3/يوم، ومحطات رفع صرف صحي، وأعمال مرافق المنطقة الشاطئية الشرقية باجمالي 3500 فدان، وكذا أعمال مرافق 15600 فدان ومنطقة الإسكان بالمنطقة الجنوبية.

ثم قطاع الإسكان، ويضم عمارات الداون تاون بـ40 عمارة، والأبراج الشاطئية بـ18 برجا، وأبراج مارينا العلمين بـ7 أبراج، وكمبوند 700 فدان، والحي اللاتيني، وأبراج الداون تاون، وسكن مصر بـ128 عمارة، والإسكان المتميز بـ80 عمارة.

وأخيراً قطاع الخدمات، ويضم المنطقة الترفيهية، وجامعة العلمين الدولية، والأكاديمية البحرية، ومدينة الفنون، والأعمال البحرية، ومدرسة تعليم أساسي، والممشى السياحي.

61.9 مليار جنيه استثمارات

وأضاف الوزير أن الاستثمارات التي تم إنفاقها بالفعل في المشروعات المُنفذة بمدينة العلمين الجديدة، بلغت حتى الآن 61.9 مليار جنيه، بواقع 16.1 مليار جنيه في قطاع المرافق، و47 مليار جنيه في قطاع الإسكان، و21 مليار جنيه في قطاع الخدمات، مؤكداً على أن تلك المشروعات وفرت 100 ألف فرصة عمل بالمدينة، لافتاً إلى أن قيمة خطة مدينة العلمين الجديدة للعام المالي 2021/2022 تبلغ 17.14 مليار جنيه.

من جانبه أوضح المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه فيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات قطاع المرافق بالمدينة، فإنه يتم تنفيذ شبكات المرافق المختلفة بإجمالي مساحة 23500 فدان، حيث تعدت نسب الإنجاز بتلك الشبكات 90% لبعض المناطق، وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء، أكد على الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء العلمين 1 بقدرة 525 م.ف.أ، إلى جانب تدعيم محطة كهرباء العلمين القائمة ومحطة الحمراء حيث تم توفير قدرة بإجمالي 150 م.ف.أ، كما يتم تنفيذ محطة كهرباء العلمين 2 من خلال شركة سيمنز بقدرة 175 م.ف.أ للمرحلة الأولى، وتم توصيل وإطلاق التيار على عدد 6 موزعات لخدمة المشروعات العاجلة والتي تم تشغيلها، كما أنه يتم تنفيذ عد 36 كابلا لتغذية أبراج المنطقة الشاطئية وبلغت نسبة التنفيذ 85%.

استكمال تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف م3/يوم

وفيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي، أشار رئيس الجهاز إلى أنه يتم استكمال تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف م3/يوم كمرحلة أولى ونسبة الإنجاز 95%، وجار تجهيز التشغيل التجريبي للمحطة، كما يتم الانتهاء من عدد 10 محطات رفع صرف صحي للمرحلة الأولى من المدينة، حيث تم عمل تجارب التشغيل لعدد 4 محطات وكذلك التشغيل المؤقت لمحطة واحدة، وفيما يتعلق بقطاع المياه، أوضح أنه تم تنفيذ وتشغيل محطة تحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف م3/يوم، كما يتم استكمال الانتهاء من خزان تكديس المياه المحلاه بطاقة 60 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 76% وتم تشغيل المرحلة الأولى بطاقة 20 ألف م3/يوم، وتم تنفيذ خطوط نقل المياه الرئيسية والفرعية اللازمة لتغذية العديد من المشروعات وبالأقطار المختلفة من 400 مم إلى 1500 مم، كما تم توصيل المياه المحلاه إلى جميع مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة.

موقف تنفيذ مشروعات قطاع الطرق والكباري

كما عرض رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة موقف تنفيذ مشروعات قطاع الطرق والكباري بمدينة العلمين الجديدة، لافتأً إلى أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 11 كوبري أعلى البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية الشرقية، كما تم الإنتهاء من تنفيذ الطريق الساحلي الجديد حول مدينة العلمين بطول 48 كم، ويشمل عدد 4 كباري أعلى السكة الحديد، وطريق وادي النطرون، وإلتقاء الطريق مع الطريق القائم، كما تم أيضاً الإنتهاء من تنفيذ أعمال طرق المرحلة الأولى بالمنطقة الشاطئية بمساحة 3500 فدان، ويتم استكمال الطرق الرئيسية المؤدية إلى جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وتجاوزت نسبة التنفيذ لبعض الطرق 90%، مضيفا أنه فيما يخص الغاز الطبيعي، فقد تم ضخ الغاز بمحطة الضغط العالي، وجار الربط بشبكات الضغط المنخفض والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 70 %.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أن مدينة العلمين الجديدة تشهد تنفيذ جامعة العلمين الدولية، المقامة على مساحة 145 فدانا، بإجمالي عدد 18 مبنى، ومقسمة إلى عدد 3 قطاعات رئيسية منها القطاعان الأول والثاني بإجمالي عدد 12 مبنى، حيث تم الانتهاء من عدد 8 مبان كاملة، وجار الانتهاء من تشطيبات الأربعة الأخرى، وتم تشغيل عدد 8 كليات، هي: الهندسة، والحاسبات، والصيدلة، والقانون الدولي، والفنون، والتصميم، والصحة العامة، وطب الأسنان، وإدارة الأعمال، ويضم القطاع الثالث "القطاع الطبي" بعدد 6 مبان.

كما أشار إلى أنه يتم تنفيذ المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، وتضم عدد 40 مبنى عبارة عن محلات ومولات تجارية ومقامة على مساحة 66.8 فدان ومزودة بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات مثل مواقف انتظار السيارات وتم الانتهاء من جميع المباني وأصبحت جاهزة للتسليم والتشغيل.