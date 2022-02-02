عاجل.. رئيس مجلس الوزراء يصل عزاء اللواء عبد السلام المحجوب

استقبلت أسرة اللواء عبد السلام المحجوب، قبل قليل، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمشاركة في عزاء الراحل، الذي يقام الآن في مسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر.

واستقبلت أسرة المحجوب، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة السابق، ورجل الأعمال هاني عزيز رئيس نادي ليونز السلام، والفنان محمد ثروت، والدكتور حسام بدراوي القيادي السابق بالحزب الوطني، وغيرهم من السياسيين والمشاهير.