«ملك الفضة» يرحل عن عمر 90 عامًا.. ثروته تخطت 8 مليارات دولار

عُرف بين الجميع باسم «ملك الفضة» أو «الملك ميداس»، وصلت ثروته إلى أكثر من 8 مليارات دولار، احتل مكانة مرموقة للغاية في المكسيك وساهم في العديد من المشروعات الاستثمارية، ليرحل المليادير الشهير ألبرتو بيليريس، عن عمر ناهز 90 عامًا بعد مسيرة مهنية شاقة، استطاع من خلالها أن يحتل المركز الرابع في قائمة أغنياء المكسيك.

خبر وفاة «بيليريس»، أعلنته مجموعة أعماله التجارية «Grupo Bal» في بيان رسمي، قالت فيه: «سيظل بيليريس حاضرًا في أذهان الجميع على أنه رجل أعمال ذو رؤية، ويمتلك شخصية رومانسية حالمة ودائمًا ما يحقق أهدافه»، بحسب مجلة «فوربس» الأمريكية.

7 معلومات عن ملك الفضة المكسيكي

المليادير المكسيكي الراحل ولد في 22 أغسطس عام 1931، ودرس الاقتصاد في جامعة «Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico» وتخرج منها في عام 1957، ثم أصبح فيما بعد راعيًا ورئيسًا لمجلس الأمناء بالجامعة لأكثر من 3 عقود.

امتلكت عائلته مزارع ماشية منذ أوائل القرن التاسع عشر، ما جعله يعشق حياة الريف ونما بداخله حب الصيد وسباق الخيول بالإضافة إلى مصارعة الثيران، وبعد وفاة والده في عام 1967 إثر تعرضه سقوطه من على الدرج، لتنتقل أملاكه إلى الأخ الأكبر راؤول.

امتلك أكثر من 15 شركة في مختلف المجالات

بعد وفاة راؤول، أصبح «بيليريس» هو الرئيس التنفيذي والمالك لأكثر من 15 شركة متخصصة في التعدين والتأمين والمصارف إلى جانب العقارات والمشروبات الغازية ومصنع للشعير وآخر للمواد الكيميائية.

في عام 1994، ارتفعت ثروته في ظل حكم حزب العمل الوطني المحافظ، واستفاد بشكل كبير من العمل في التعدين ولقب بـ«ملك الفضة»، وحصل «بيليريس» على ميدالية «Belisario Dominguez»، وهي أعلى وسام يمنحه مجلس الشيوخ لريادة الأعمال الخاصة به، وذلك في عام 2015، وقال لدى تسلمه التكريم في حفل مع الرئيس المكسيكي في ذلك الوقت، إنريكي بينا نييتو: «جادلت دائمًا بأن الثروة المادية هي وسيلة وليست غاية، وعندما تُستثمر هذه الثروة في البلد، تصبح أداة اجتماعية تعود بالنفع على الجميع».

فازت شركته «Petrobal» في العام نفسه، بأول عقد نفطي لها، في المزادات التنافسية الافتتاحية في المكسيك بعد إدخال Pena Nieto لإصلاحات الطاقة التاريخية.

ثروته تخطت 8 مليارات دولار

في عام 2021، بلغت إجمالي ثروة ملك الفضة 8.5 مليار دولار، مما جعله رابع أغنى شخص في المكسيك، وفقًا لمؤشر بلومبرج.

في أبريل 2021، وسط جائحة فيروس، تنحى البرتو بيليريس عن منصبه كرئيس لمجموعة شركاته التجارية، بما في ذلك Industrias Penoles SAB، التي كانت في يوم من الأيام أكبر منتج للفضة المكررة في العالم، وحل محله ابنه «أليخاندرو»، أحد الأطفال السبعة الذين أنجبهم من زوجته تيريزا غوال، التي كانت بالفعل عضوًا في مجلس إدارة الشركات الرئيسية، فيما ظل المليادير رئيسًا فخريًا للمجموعة.