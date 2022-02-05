الصحفي إمام أحمد: «أول الحكاية» يضم آخر حوار لوحيد حامد وحكايته مع السينما

كشف الكاتب الصحفي في «الوطن» إمام أحمد، تفاصيل كتابه «أول الحكاية» المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، والذي يضم حوارا نادرا مع المخرج الكبير وحيد حامد قبل وفاته.

سلسلة من اللقاءات الصحفية المطولة لأبرز كُتاب السيناريو

وقال «أحمد»، خلال لقاء ببرنامج «صباحك مصري»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر 2»، اليوم، إن كتاب «أول الحكاية» عبارة عن تجربة مشتركة مع صديقه محمد غالب، وهى تجربة محترفة بينهما، حيث أنهما مهتمان بالأدب والكتابة والسينما والفن.

وأضاف أن الكتاب سلسلة من اللقاءات الصحفية المطولة مع عدد من أبرز كُتّاب السيناريو في مصر، والذين قدموا العديد من الأعمال للسينما المصرية على مدار العقود الماضية.

وتابع «إمام» قائلا: «أجريت وزميلي الصحفي محمد غالب الذى شاركني في إعداد الكتاب مع شخصيات مؤثرة في عالم الكتابة السينمائية والأدبية والصحفية وتحدثنا حول مشوارها الطويل في السينما والفن والأدب، لنتعرف على أول حكايتها، ومن أين بدأت وانطلقت، ونصائحها لشباب الكُتاب، فكان القرار الذهاب في البداية للسيناريست وحيد حامد».

«إمام»: وحيد حامد أول شخصية حاورناها

وواصل: «السيناريست وحيد حامد هو أول شخصية بدأنا في الكتابة عنها، وبعدها بأيام أو ربما أسابيع جاءنا خبر وفاته، لذلك قررنا إهداء الكتاب له، كما اخترنا جملته في تكريمه الأخير حينما قال «أحببت أيامي في السينما» فكتبنا «إلى الذي أحب أيامه في السينما وحيد حامد» وأهدينا له الكتاب.

وأوضح «حامد» أن الكتاب تطرق إلى بداية السيناريست وحيد حامد ونشأته وانتقاله يإلى عالم القصة، ونصيحة يوسف إدريس له التي اتجه بسببها إلى السينما، كما تحدثنا عن تاريخه السينمائي الكبير وثنائيته مع الفنان الكبير عادل إمام، وأهم الأفلام التي كتبها له، خصوصا في السبعينيات والثمانينيات.

ولفت أن كتاب «أول الحكاية» يتطرق للكُتاب والأدباء الآخرين مثل الدكتور مدحت العدل وهاني فوزي وعاطف بشاي، 6 كُتاب يتحدث عنهم، لافتا أنهم حرصوا أن يكون اختيار الكُتاب بناء على تنوع مدارسهم الأدبية في كتابتهم.