كواليس فيلم لـ وحيد حامد شاهده 4 وزراء قبل عرضه «فيديو»

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، عن كواليس فيلم «البريء» للكاتب والسيناريو الكبير وحيد حامد، وما أعقبه من أحداث سياسية في عام 1986، قائلا إنَّ 4 وزراء شاهدوا فيلم «البريء» ليتم تمريره وعرضه.

يسرا: مفيش حد يقدر يشكك في وطنية وحيد حامد

وأضاف «الشناوي» خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، والذي يسلط الضوء في حلقته الأولى على حياة وحيد حامد من خلال آراء عدد من النقاد والكُتاب، «اللي اعترض عليه سعد الدين وهبة، بالرغم إنه ليبرالي بطبعه، لكنه شاف إنه فيه جرعة ممكن يساء تفسيرها أو تؤدي لشيء سلبي في الشارع، لكن وافقوا على الفيلم».

من جانبه، قال الكاتب والسيناريست بشير الديك، خلال لقاء بالبرنامج، إنه عندنا شاهد فيلم «البريء» كانت بصحبته زوجته، «مراتي قالت لوحيد هايل، ده فيلم تسجيلي، لأنه سلط الضوء على تدريبات العساكر في وقتها، صحيح كانت معجبة بهذه القدرة على رصد الحاجات اللي تخلي الشخصية ضعيفة أو قوية».

وقال الكاتب والناقد الفني عصام زكريا، إن ما حدث لفيلم «البريء» كان من الممكن أن يحبط وحيد حامد لكن ما حدث بعد منع الفيلم مباشرة وقعت أحداث الأمن المركزي الشهيرة آنذاك، وهذا دليل على أن وحيد حامد كان لديه حق وبُعد نظر.

وتابع «زكريا»: «إذا كانت السلطة في هذا الوقت انتبهت مبكرا للأصوات التي كانت تحذر من الموجود في الفيلم يمكن كانت تداركت هذا الانفجار الذي حدث».

وأشارت الفنانة يسرا إلى أن الجميع كان يحترم فكر وحيد حامد، «مكنوش يقدروا يقولوا مثلا أًصل الراجل دة ضدنا، مينفعش يبقى ضد الوطن، مش هو دة، مش هتقدر تشكك فيه».

طارق الشناوي: «البريء» من ضمن أفضل 100 فيلم مصري وعربي

وقال الكاتب والناقد السينمائي طارق الشناوي، إن سيناريو الفيلم كان له بُعد كوني أي متعدد القراءات، وعاطف الطيب أجاد في قراءة الفيلم بصريا، كان في الحقيقة عملا فنيا حفر اسمه في أفضل 100 فيلم مصري وعربي.

وأفاد المخرج شريف عرفة بأن مثل هذه الأعمال «بتعيش» لأن الشخصية التي بالفيلم تأثر بها الناس، فالشخصيات تتكرر على مدار التاريخ بينما القضية قد تنتهي، «الشخصيات هي اللي بتعيش، ووحيد حامد عنده الشخصية الرئيسية شخصية مؤثرة».

وفي سياق متصل أكد فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، أن المصلحة الوطنية كانت مساحة الاختلاف بين رؤيته ورؤية وحيد حامد، متابعا: «الجزء السلبي اللي كان بيعرضه أنا شخصيا كنت مقتنع بفايدته».