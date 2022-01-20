شخصية الضابط في أعمال وحيد حامد.. وصل إلى آخر الهامش «فيديو»

تحدث عدد من النقاد والفنانون عن شخصية الضابط التي قدمها الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، في فيلم «الإرهاب والكباب»، وذلك خلال حلقة خاصة قدمها الكاتب الصحفي أحمد الدريني، عن الكاتب الراحل، في برنامجه «عن قرب» المذاع على قناة «dmc» الفضائية.

وحيد حامد وصل لـ«آخر الهامش»

وقال فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، إن اقترابه من وحيد حامد، ومعرفته لأهدافه في تصوير شخصية وزير الداخلية في الفيلم جعله مرحبًا بها جدًا، لأنه أحد المشاهد التي جذبت الجمهور المصري للفيلم، بينما قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن شخصية وزير الداخلية يمكن أن تُحاط بمليون «تابوه»، ولكن وحيد حامد قدمه بشكل ساخر، ولذلك فهو كان يصل لـ«آخر الهامش».

أما الناقد الفني، عصام زكريا، فيرى أن تقديم شخصيات المسؤولين في الكثير من الأعمال تكون نمطية إلى حد كبير، ولكن عند وحيد حامد هي شخصيات من لحم ودم، لدرجة أن المشاهدين كانوا يتذكرون مسؤولين حقيقيين، ويشبهونهم بالشخصيات التي رسمها وحيد حامد، حتى على مستوى شخصية الضابط.

شخصيات وحيد حامد من لحم ودم

الفنانة يسرا أشارت إلى أن الشخصيات التي كان يكتب عنها وحيد حامد في أعماله كان يستقيها من الحياة، وكان ملمًا بكل شيء، الصغيرة والكبيرة، ولم يجلس فقط مع المثقفين، ولكن كان يجلس مع المثقفين والكبار والصغار، بينما يقول المخرج مروان حامد، إن كل شخصيات وحيد حامد كانت مميزة جدًا، ومتنوعة جدًا، مثل شخصية «الأستاذ فرجاني» في فيلم آخر الرجال المحترمين، وهي شخصية مميزة جدًا، وقدمها الفنان نور الشريف، وكانت مختلفة تمامًا عن شخصية «شحاتة أبو كف» التي قدمها نور الشريف أيضًا.