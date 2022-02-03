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السيسي يهنئ المنتخب الوطني ويشيد بروحهم القتالية وأداءهم العالي

كتب:

محمد عزالدين
11:56 م | الخميس 03 فبراير 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي المنتخب المصري بتأهله لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالفوز على الكاميرون بركلات الترجيح، وذلك خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب الرئيس السيسي: «أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية».

وتابع: «وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأداءهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين».

وواصل: «لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل، وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله».

واختتم: «شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم».

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