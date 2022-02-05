سارة نخلة عن الطفل ريان: "لو في مصر كان الجبل اتهد من أول يوم"

عقبت سارة نخلة على حادث الطفل ريان المغربي الذي سقط في بئر منذ يوم الثلاثاء الماضي، وقالت سارة في رسالتها على الفيسبوك: "يمكن انا بخرف من التوتر و يمكن بأڤور بس اقسم بالله الطفل دا لو طلع ميت يعني هو ميت من يومين او تلاتة والصحافة المغربية عارفة الكلام دا بس هم مش عايزين يقولوا عشان الناس تفضل تتفرج وهم المستفيدين … انا بجد ما شوفتش كدا اهمال و بطء و متاجرة بروح طفل بالشكل دا".

سارة نخلة: ريان لو في مصر كان الجبل اتهد من أول يوم

وأضافت سارة نخلة: "أقسم بالله دا لو فمصر اقسم بالله زمانه الجبل دا كله اتشال من اول يومهو احنا هانهرج … طفل ٦ ايام مكسور ومغمى عليه في بئر وقالك ايه حطيناله اكل دا لو كلب مش هايعرف ياكل من الكسور أصلا".

وأكملت حديثها كاتبة: "انا مش قادرة اتخيل كمية البرود والاستهتار وطالما القضية بقت قضية رأي عام المفروض من الاول هم مش قدها يستعينوا بدولة اكثر خبرة منهم بس انا احساسي بيقولي الطفل مات وهم مخبيين عشان يستفيدوا من المشاهدات وشركات الاتصالات تشتغل".

سارة نخلة: "سألت ألف مهندس مصري وقالوا لي ألف حل مش كل كلمة تتقال ترددوها"

وختمت حديثها كاتبة: "ويارب يارب احساسي يكون غلط و طبعا ربنا قادر على كل شيء محدش يدخل يفتي ويقولي تربة طينية و لا خرائية اه اه دي لو خرا على خرا كانت من زمان اتشالت وسألت الف مهندس مصري و قالوا لي الف حل مش كل كلمة تتقال ترددوها وانتو مش فاهميناه التربة بتوقع و في ظروف خارجة عن ارادتهم بس اتخاذ القرار اتاخر كتير وتنفيذه اتاخر اكتركفايا بقا عك و خرا اعصابنا تعبت عايزين نتطمن عليه وهم بقالهم ٦ ايام على كلمة اللحظات الاخيرة عشان الناس تدخل تتفرج ويعملوا فيوز .. اسفخس على كل واحد بيتاجر بروح طفل".

وكانت وسائل الإعلام المغربية أعلنت منذ قليل عن الوصول للطفل وأنه يتم استخراجه حاليًا وسيتم نقله إلى أحد المستشفيات باستخدام "الهيلوكوبتر".