«المركزي»: ميزان المدفوعات يحقق فائضاً بـ311.4 مليون دولار

حقق ميزان مدفوعات الاقتصاد المصرى الذى يقيس معاملاته مع العالم الخارجى فائضاً كلياً بلغ 311.4 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، مقارنة بعجز بلغ 69.2 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام السابق.

وأكد البنك المركزى المصرى، فى بيان صادر عنه، أن أداء ميزان المدفوعات عن الربع الأول من العام المالى الحالى يشير إلى قدرة الاقتصاد المصرى على تحمل التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى تواجه الاقتصاد العالمى.

وأشار «المركزى» إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً كلياً على الرغم من ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية، ليصل إلى نحو 4 مليارات دولار، مقابل 2.8 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وأوضح «المركزى» أن ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية يعود إلى زيادة عجز الميزان التجارى غير البترولى بمعدل 26.1% ليصل إلى نحو 11 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الجارى (يوليو -سبتمبر 2021)، كنتيجة للزيادة فى الواردات من المستلزمات الطبية فى ظل جهود الدولة لمكافحة «كورونا»، وكذلك الزيادة فى الواردات من مستلزمات الإنتاج.

وأكد البنك المركزى أن التحسن فى الميزان الخدمى أسهم فى الحد من عجز الحساب الجارى، حيث شهدت الإيرادات السياحية ارتفاعاً بنحو 2 مليار دولار مسجلة نحو 2.8 مليار دولار.

وفيما يتعلق بالحساب الرأسمالى والمالى، أشار «المركزى» إلى تحقيق صافى تدفق للداخل بقيمة 6 مليارات دولار، مقابل 3.9 مليار دولار عن فترة المقارنة، مدعوماً بصافى تدفق للداخل فى الاستثمار الأجنبى المباشر، ومحفظة الأوراق المالية بنحو 1.66 مليار دولار و3.6 مليار دولار على التوالى، بالرغم من تحقيق القروض والتسهيلات صافى سداد بلغ 2.1 مليار دولار خلال هذا الربع.