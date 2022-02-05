عاجل.. وفاة الطفل المغربي ريان ونقله للمستشفى

أجرى الملك محمد السادس، ملك المغرب، اتصالا هاتفيا مع والد الطفل المغربي ريان ووالدته، ليعزيهما في وفاة الطفل الذي قضى 5 أيام حبيسًا في بئر سحيقةٍ سقط فيها، وفقًا لصحيفة «هسبريس» المغربية.

ونقلت الصحيفة أن بلاغا للديوان الملكي أفاد أنه على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع خالد أورام، وزوجته وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر، مقدمًا التعازي لهما.