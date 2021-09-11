الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز
صلاة الجنازة على الأميرة بعد غد الاثنين
كتب:
سحر المكاوى
09:58 م | السبت 11 سبتمبر 2021
السعودية
أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قال الديوان الملكي السعودي في بيان: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها بعد غد الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض».