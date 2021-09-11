  الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة دلال بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قال الديوان الملكي السعودي في بيان: «انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة دلال بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها بعد غد الاثنين بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض».