صحفية مغربية تكشف لـ«الوطن»: الطفل ريان توفي قبل ساعات من إخراجه

قالت صحفية مغربية قريبة من موقع وفاة الطفل ريان، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إنها كانت لديها معلومات حول وفاة الطفل ريان قبل ساعات، لكن السلطات المغربية فضلت عدم إعلان ذلك واستكملت عملية الإنقاذ كما لو كان حيا.

وقالت الصحفية المغربية التي طلبت عدم ذكر اسمها: «الطفل ريان كان متوفي في البئر منذ ساعات، وقد خرج بالفعل ميتا من البئر، لكن يبدو أن السلطات خشيت حدوث أية مشكلات، ففضلت مواصلة عملية إنقاذ الطفل».

الموجودون في موقع الحادث ظنوا أنه خرج حيا

وكانت هناك حشود بشرية كبيرة في موقع البئر تتابع عملية الإنقاذ، وهللت وقت إخراجه باعتبار أنه خرج حي، كما كانوا يتم إبلاغهم طوال ساعات اليوم.

وكان الديوان الملكي أعلن رسميا وفاة الطفل ريان بعد إخراجه من البئر، في نبأ محزن للجميع.

وأشادت الصحفية بالجهد الكبير الذي بذل لإنقاذ الطفل ريان والعمل على مدار 5 أيام، مؤكدة كذلك أن وفاة الطفل لا تعني تقصير في عملية إنقاذ الطفل.