حاكم دبي يعزي الشعب المغربي في وفاة الطفل ريان

قدم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، خالص التعازي للشعب المغربي الشقيق في وفاة الطفل ريان، وذلك عبر تغريده له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال «آل مكتوم»، خلال التغريدة: «خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي الشقيق وللإنسانية جمعاء التي فجعت لفقده، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، وألهمنا جميعا الصبر والسلوان».

الملك المغربي يعزي أسرة الطفل ريان

وكان الملك محمد السادس، ملك المغرب، أجرى اتصالا هاتفيا مع والد الطفل المغربي ريان ووالدته، ليعزيهما في وفاة الطفل الذي قضى 5 أيام حبيسًا في بئر سحيقةٍ سقط فيها، وفقًا لصحيفة «هسبريس» المغربية.

ونقلت الصحيفة أن بلاغا للديوان الملكي أفاد أنه على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع خالد أورام، وزوجته وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر، مقدمًا التعازي لهما.