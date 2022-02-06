«العربية»: بدء الترتيبات لتشييع جثمان الطفل المغربي ريان

أفادت قناة «العربية» الإخبارية، ببدء الترتيبات لتشييع جثمان الطفل المغربي ريان أورام، بعد الانتهاء من تحديد أسباب الوفاة، موضحة أن فيضا من برقيات التعازي من المسؤولين في المغرب لوالدي ريان.

وكان الطفل المغربي ريان، البالغ من العمر 5 سنوات سقط عرضاً بعد ظهر الثلاثاء الماضي في بئر ذات قطر ضيق في قرية بمنطقة باب برد قرب مدينة شفشاون شمال البلاد، وبعد 5 أيام من جهود الإنقاذ، خرجت جثة الطفل ريان من البئر، ثم نقلت الجثة سيارة إسعاف إلى مروحية بمحيط موقع الحادث.

العاهل المغربي يجري اتصالا هاتفيا مع والدي الطفل ريان

من جانبه، قال الديوان الملكي المغربي، في بيان، نشرته وكالة «المغرب العربي» للأنباء، إنه على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد أورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الطفل ريان، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.

وأعرب الملك محمد السادس، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكل أفراد أسرة الطفل ريان في المصاب الأليم، وأكد العاهل المغربي، أنه كان يتابع عن كثب، تطورات الحادث المأساوي.

وأشار الديوان الملكي المغربي، إلى إصدار العامل محمد السادس، تعليماته لكل السلطات المعنية، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الطفل ريان، مضيفا، أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.

وعبَّر العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن تقديره لجهود مختلف السلطات والقوات العمومية، وللتضامن القوي، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الطفل ريان، من مختلف الفئات والأسر المغربية، في هذا الظرف الأليم.

وكان رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، قال في وقت سابق، إنه يشعر بالأسى والحزن لوفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا، مثنيا عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على أن جهود إنقاذ الطفل الاستثنائية والجبارة التي استمرت لمدة 5 أيام، وتم تسخير جميع الإمكانيات الضرورية، وفقا لم ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد، عن خالص تعازيه في وفاة الطفل المغربي ريان أورام، وقال عبر تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان وللشعب المغربي الشقيق وللإنسانية جمعاء التي فجعت لفقده رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان».