مسؤول مغربي: الطفل ريان توفي في البئر.. وكل بيوتنا تبكي بسببه

قال محمد الربون، رئيس كونفيدرالية جمعية إقليم شفشاون، إن الملك محمد السادس ملك المغرب تواصل مع والدي الطفل ريان لتعزيتهما، مؤكدًا أن الخبر كان محزنا جدًا: «المغرب كله كان ينتظر خروجه حيا يرزق، وهناك بكاء ودموع ألم وحزن على فراق ريان».

تم العثور عليه ميتا

وأضاف «الربون»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج من مصر المذاع على قناة CBC، أن هناك بكاءً في جميع المنازل المغربية، موضحًا: «تم العثور على ريان متوفى، وعملية الإخراج كانت بدقة عالية، فارق الحياة وهو في البئر».

من جهتها قالت سهام حليلة صحفية مغربية، إن العالم كله يشعر بحزن شديد على الطفل ريان، الذي تمكن من توحيد الدول العربية: «رحمه الله وأحسن إليه وصبّر أهله».

أخبار دقيقة بشأن بقائه حيا في ظهر اليوم

وأضافت: «جاءتني في ظهر اليوم أخبار من مصادر دقيقة أنه مازال حيا ويتنفس لكن حالته كانت حرجة، فقد دخل في شبه غيبوبة، لأنه لم يأكل منذ 5 أيام، وعنده غيبوبة سكر ونقص أملاح وكالسيوم، وكانت هناك أخبار دقيقة جدا أنه كان حيا يرزق».

وأشارت إلى وجود أنباء دقيقة قبل 5 دقائق من إعلان وفاته بوجوده على قيد الحياة، مرجحة أن يكون فارق الحياة في أثناء وجوده في سيارة الإسعاف، مشددة على أن السلطات المغربية تعاملت مع الموقف بمنتهى الاحترافية.