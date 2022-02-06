الرئيس التونسي: «مجلس العدل الأعلى» شيء من الماضي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن «مجلس العدل الأعلى» شيء من الماضي، مضيفا أنه سيصدر مرسوما مؤقتا لـ«المجلس الأعلى للقضاء»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، أوضحت «الرئاسة التونسية» في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن سعيد، توجه إلى مقر وزارة الداخلية، والتقى وزير الداخلية وعدد من المسؤولين بالوزارة.

«سعيد»: من حق التونسيين التظاهر السلمي

وأكد الرئيس التونسي، أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء ولكن في إطار احترام القانون ودون الاصطدام مع القوات الأمنية، على اعتبار أنها قوات وطنية تحاول حماية المتظاهرين من المتسللين.

وشدد قيس سعيد، على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون، وانتقد الرئيس التونسي، «المجلس الأعلى للقضاء»، موجها له اتهامات التهاون في التعامل مع عدد من الملفات، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

وأوضح سعيد، أنه سيعمل على وضع حد لهذا المزري، وسيعمل على وضع مرسوم مؤقت لـ«المجلس الأعلى للقضاء» وليعتبر هذا المجلس في عداد الماضي من هذه اللحظة.

رئيس تونس: «المجلس الأعلى للقضاء» صار مجلسا تباع فيه المناصب

واعتبر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أن «المجلس الأعلى للقضاء» صار مجلسا تباع فيه المناصب، ويتم وضع الحركة القضائية بناء على الولاءات، وتابع المسؤول التونسي قائلا: «هؤلاء مكانهم الذي يقف فيه المتهمون».

وفي سياق متصل، أضاف سعيد، أن اليوم الأحد، يحتفل التونسيون بالذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، وسيطالب التونسيون أيضا بحل «المجلس الأعلى للقضاء»، لأن القضية بقيت في رفوف المحاكم لسنوات عديدة.

وأوضح سعيد، أنه للأسف تم التلاعب بهذا الملف من قبل عدد القضاة، وليست هذه القضية الأولى التي يحاولون طمس معالمها والإبقاء عليها لمدة سنوات في الرفوف حتى لا يعرف الشعب الحقيقة.

بدورها، قالت نجاة اليعقوبي، المحامية التونسية عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أمس السبت، إن معطيات جديدة بملف اغتيال الاول سيتم الكشف عنها خلال الندوة الصحفية المقبلة لهيئة الدفاع.

فتح تحقيق ضد وزير الخارجية التونسي الأسبق بتهمة نشر أخبار زائفة

وأكدت اليعقوبي، أن هناك تآمرا على الملف عند خلط القضائي بالسياسي، فيما قالت إذاعة «موزاييك» التونسية إن القضاء التونسي قرر، فتح تحقيق قضائي ضد وزير الخارجية الأسبق رفيق عبدالسلام على خلفية تدوينة كان قد نشرها مؤخرا عبر «فيسبوك»، بتهمة نشر أخبار زائفة، والحمل على الاعتقاد بوجود عمل إجرامي من شأنه أن يستهدف الممتلكات العامة للمواطنين.